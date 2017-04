Vizoviczki: Ötvenfős katonai csapat támadt a családomra

Egész nap beszélt Vizoviczki László bírósági tárgyalásán: az utolsó szó jogán eredetileg 3-4 órásra tervezett beszédét több mint hét óra hosszan tartotta – a végén már állni sem tudott, ezért ülve fejezte be a védekezését. A bíróság péntekre halasztotta az ítélethirdetést. A diszkópápát milliárdos költségvetési csalással vádolják – ő végig az ártatlanságát hangoztatta, és felmentést kért.

Csúszással kezdődött Vizoviczki László tárgyalása, miután az üzletember megüzente, hogy rosszul lett, és csak késve tud elindulni a bíróságra.

Miután megérkezett, jelezte, hogy az utolsó szó jogán eredeti 3-4 órás beszédénél kicsit hosszabbat fog tartani.

A diszkópápa elsőként azt hangoztatta, hogy nem követett el adócsalást. Azt ugyan elismerte, hogy a szórakozóhelyein a bevétel nem mindig került rögzítésre a pénztárgépekben, de szerinte ez nem bűncselekmény, emiatt legfeljebb az adóhatóság járhatna el. Védte a neki dolgozó szintén vádlott üzletvezetőket is.

„Magyarország történetében még nem fordult elő, hogy pincéreknek, pultosoknak számító bérből és fizetésből élő egykori kisméretű vendéglátó üzletet fizetőpincérként vezető vendéglátósokra a nyugtaadási kötelezettség elmulasztása tárgyában bírságolási eljárás helyett 5-10 éves börtönnel fenyegessenek” – mondta Vizoviczki László.

Ő maga viszont ennél sokkal hosszabb időre is börtönbe mehet, ha a bíró elfogadja az ügyész állítását, miszerint az üzletember bűnszervezetben követte el a bűncselekményeket. Vizoviczki ezért ezt is igyekezett cáfolni, hogy az irodája lett volna a bűnszervezet központja.

„A NAV munkatársai is tudták, hogy ott van a könyvelőiroda, mert őket is a könyvelőirodában fogadták. Pedig máshol is dolgozhattak volna velük a hónapokig tartó szigorú ellenőrzések alatt. De miután semmilyen konspiráció nem volt, így ott fogadták őket. Az ügyészség szerint konspirált helyiségben fogadják a NAV ellenőreit” – folytatta a vádlott.

Vizoviczki a nála tartott házkutatásokat is törvénytelennek tartja, szerinte az így szerzett bizonyítékokat sem használhatnák fel ellene a bíróságon.

„Miközben ültem az ágyon az akkor öt kiskorú gyerekemmel körülvéve, és a tévét néztük, olyan ötvenfős katonai csapaterő támadt a családomra, amivel az Iszlám Állam ellen kéne harcolni, nem egy bölcsődének megfelelő magyar családi házat megostromolni” – fogalmazott a Vizoviczki.

Mivel az eredetinél többórányival hosszabb beszédet mondott az üzletember, a bíróság az ítélethirdetést péntekre halasztotta.

Vizoviczki tavaly ősz óta van házi őrizetben, kétszázötvenmillió forintos óvadék ellenében került ki a rács mögül. Azt azóta sem tudni, ki fizette ki a negyedmilliárdot. Az üggyel összefüggésben korrupcióval megvádolt rendőröket egy másik eljárásban vonják felelősségre.