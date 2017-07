Vizes vb: lemondta a fellépést a nyitóünnepség sztárja

Emeli Sandé egészségügyi problémákkal küzd, ezért nem jön a július 14-i, 3,4 milliárdból rendezett megnyitóra. Emellett a vb szervezői stábja fejetlenségre is panaszkodik.

Emeli Sandé egészségügyi problémákkal küzd, ezért nem lép fel a vizes vb július 14-i megnyitóján – írja a 444.hu. Az információt a FINA is megerősítette, a fellépőkről később tájékoztatnak. Más bajok is vannak, a stábból többen azt mondták, nagy fejetlenség és kommunikációs zavarok jellemzik a szervezést. Az alapvető probléma, hogy nincs megfelelő koordináció a szereplők között.

A vb nyitóünnepségének költségvetése 3,4 milliárd forint. Összehasonlításul, a Sziget nagyszínpadának költségvetésénél az állam 1,4 milliárd forinttal többet költ a 120 perces eseményre, mint amennyit elvisz a fesztivál nagyszínpadának felépítése és az ott egész héten fellépő valamennyi zenekar gázsija.



A Bp2017 Világbajnokság Szervező és Lebonyolító Nonprofit Kft. a felelős a rendezvényért, a szervezőbizottságot Seszták Miklós miniszter vezeti, de több miniszter is ott ül a vezetésben. Az ügyvezető Szántó Éva, a Magyar Úszó Szövetség egykori főtitkára, a show koordinálása is az ő feladata. A show lebonyolítóit meghívásos közbeszerzési pályázaton választották ki, a művészeti megvalósítás a Káel Csaba vezette Müpa kezébe került, a technikai megvalósítás pedig a francia ECA2-ébe. Kettőjük közt van némi fennakadás, a francia fél az 1,8 milliárdos számla mellett újabb és újabb követelésekkel áll elő, miután nem volt elég pontosan meghatározva, mit is vállaltak az eredeti összegért.



A nagyobb fideszes rendezvényeket szervező Hungarofestet is bevonták, ott is akadtak állítólag több tízmilliós „félreértések”, de a rendezvény kommunikációja sem alakul tökéletesen. Egy belsős az utolsó hetek kapkodásáról azt mondta, „normális előkészítéssel, világos befolyási körökkel egy ilyen projekt egy háromnegyed-fél év alatt előkészíthető lett volna, de most csak rohanás és egymásra mutogatás van”.