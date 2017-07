Vizes vb: egy hét alatt kell új sztárfellépőt találni

Egy hetük van a budapesti vizes vb szervezőinek arra, hogy új sztárfellépőt találjanak. Név még nincs, egyelőre csak annyit ígérnek, hogy a változás nem emeli tovább az amúgy is 3,4 milliárd forintos megnyitó költségeit. A drágulásnak azonban nincs vége, ezúttal a Hajós Alfréd uszoda felújítására kellett további 300 milliót költeni.

Bemutatták a budapesti vizes világbajnokság formaruháit. A fehér és a kék árnyalataiból összeállított öltözékeket többek között az éremátadásokon láthatjuk majd. A ruhák – áfa nélkül – 211 millió forintba kerülnek, a közbeszerzést a Roland Divatház nyerte.

Fotó: Soós Lajos / MTI

„Rekordsebességű építkezés, rendkívüli erőfeszítés és példátlan összefogás kellett ahhoz, hogy idáig eljuthassunk” – mondja Szántó Éva, a Bp2017 Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója. A szervezők szerint hazánk történetének legnagyobb sporteseménye előtt áll az ország. A világbajnokságra 350 000 vendéget várnak. A megnyitóig egy hét van hátra, a fő fellépő, Emeli Sandé viszont egészségi problémákra hivatkozva nem koncertezik Budapesten, sőt a világturnéját is lemondta.

– Igazgató asszony, a megnyitóünnepség felől érdeklődnék: lehet már tudni, hogy lesz-e új fellépő? – válasz nincs, a szervezésért felelős igazgató ezúttal sem kért az újságírói kérdésekből. A szóvivő viszont azt ígéri, az új sztár szerződtetése nem növeli majd az amúgy is 3400 millió forintba kerülő, kétórás megnyitó árát.

„A Bp2017 Kft., a vb-t szervező és lebonyolító cég minden kiadása közbeszerzésen dől el. Ez is egy közbeszerzés, amelynek van egy fix összege. A fix összeg nem változhat, csak ha új közbeszerzést írnak ki, amire természetesen nincsen idő, tehát az adott keretből kell megoldani azt, hogy egy új sztárfellépő érkezzen” – fogalmazott Borsa Miklós szóvivő.

Tilos a forgatás – vagy mégsem?

A tények azonban azt mutatják, a közbeszerzések ellenére a vizes vb végösszege szinte naponta nő. A legfrissebb közbeszerzési értesítő szerint a vb egyik helyszínének felújítására 300 millió forintot kellett pluszban költeni. Ugyanis menet közben derült ki, hogy a medencéket és a nyílászárókat is javítani kell.

De nem csak a megnyitó körül van bizonytalanság. Néhány napja több televíziótársaság is arról kapott levelet, hogy akkor sem forgathat a vizes vb helyszínein, ha éppen nincs verseny. A jogtulajdonos MTVA ugyanis fenntartja a kizárólagosságot.

A kormányszóvivő csütörtökön azonban már mást mondott. „Sajtónyilvános eseményekre minden médium akkreditáltathatja magát az én tudomásommal, képanyag értékesítése és a forgatás ugyanezen megítélés alá esik. A nem versenyhelyszíneken, tehát a versenyhelyszínekhez közel mindenkinek jogában áll sportolókkal, szurkolókkal, szakemberekkel interjút készíteni” – nyilatkozta Kovács Zoltán.

Meggondolta magát az MTVA is: az állami televízió a kormányinfó után nem sokkal már ki is adta a közleményt, hogy szó sincs kitiltásról. A világbajnokság szervezői pedig levélben jelezték, hogy folytatják az újságírók korábban leállított akkreditációját a rendezvényre.

Erőpróba a nemzetnek

A jövő héten kezdődő vizes vb-t a miniszterelnök erőpróbának tartja. Orbán Viktor a Kossuth rádióban arról beszélt, hogy a rendezvény nélkül a budapesti fejlesztések elhúzódtak volna. „Egy olyan városfejlesztési programot hajtottunk végre, amilyenre a vizes vb nélkül aligha lett volna lehetőségünk, vagy legalábbis nem ilyen rövid idő alatt, mert mindezt két év alatt hajtottuk végre. Szerintem ez jó a budapestieknek, szerintem a vb után is élvezni fogják ennek az áldásait, de jó mindannyiunknak, mert növeli a magyar nemzetnek az önbizalmát, föltéve, ha mindenen sikeresen túl leszünk” – fogalmazott a kormányfő.

A kormány egyébként egy friss rendelettel átmeneti időre a KRESZ-t is átírta: a vizes vb ideje alatt a szervezők autói szabadon használhatják a buszsávot. Az átlagos autós azonban inkább forgalomkorlátozásokkal szembesülhet már a megnyitó előtt is, de változás lesz a BKV-járatok útvonalában is.