Vizes vb: de akkor mit csinál a TEK?

A Duna Arénánál már szombaton sorok kígyóztak a szigorú beléptetés miatt, az ellenzék mégis a biztonságért aggódik. A rendezvények biztosításában ugyanis több állami szerv is részt vesz, de az LMP szerint nem egyértelmű, hogy kinek mi a feladata.

Katonák strázsáltak péntek este a budapesti vizes világbajnokság megnyitóünnepségének helyszínén. Az egyenruhások a világesemény két hete alatt több budapesti helyszínen is ott lesznek. De nemcsak ők, hanem a rendőrség is fokozottan ügyel a biztonságra, és a Terrorelhárítási Központ egysége is megmutatja magát a vb-n.

„Van egy kis káosz a vizes vb rendvédelmi szerveinél” – az LMP szerint nem egyértelmű, hogy melyik szervezet felel a rendezvény biztonságáért.

„Felmerül a kérdés, van-e koordináció a rendőrség és a honvédség között. Arra is választ várunk, hogy a rendőrség még milyen minőségben vesz részt a fentieken kívül a vizes vb védelmében. A Készenléti Rendőrség 146,8 millió forintért a Gamma Zrt.-től szerzett be eszközöket improvizált robbanószerkezetek és piszkos bombák elleni hatékony fellépésre, illetve speciális kiképzést is kapott, de akkor mit csinál közben a tipikusan ilyen feladatokra hivatott Terrorelhárítási Központ?” – tette fel a kérdést Gerstmár Ferenc, az LMP belügyi kabinetjének vezetője.

A rendezvények biztosítását hivatalosan egy magáncég biztonsági emberei végzik. Ehhez a rendezők szerint rengeteg őrt mozgósítottak. „Több mint ezer biztonsági őr fog szolgálatot teljesíteni a vizes vb teljes idejében” – nyilatkozta Kis Tamás, a Bp2017 Nonprofit Kft. biztonsági vezetője.

A szervezők már szerdán azt kérték, hogy mindenki időben érkezzen a versenyekre a szigorú ellenőrzés miatt. Szombat délelőtt 10 órakor a Duna Arénánál már többen feltorlódtak a beengedésnél, pedig még csak a műugrás selejtezőit rendezték.