Vizes vb: bukják a kötbért, és tagadnak

Több millió forint kötbért bukhat el a vizes vb-t szervező cég. A margitszigeti Casino ugyanis már 11 napja el kellett volna, hogy készüljön, de még ma is dolgoztak a munkások. A vb-t szervező cég inkább lemond a kötbérről, amit kaphatna, de tagadja a csúszást. Az épületet eredetileg azért akarták a vb-re elkészíteni, hogy a szervezőbizottság ott dolgozhasson, de szinte biztos, hogy a vb alatt üresen fog állni az épület.

A világbajnokságot szervező állami cég március végén szerződött a közbeszerzéssel kiválasztott építőipari céggel, a miskolci Bo-To Bau Kft.-vel. A társaság nettó 935 millió forintért vállalta a munkát, amellyel július 7-éig kellett volna végeznie. A határidőt a megrendelő önhatalmúlag kitolta.

– Miért nem ez a 7-e az érvényes dátum?

– Azért, mert a vb 14-én kezdődött, és minden olyan építmény, ami a vb kapcsán készült, az a vb-re elkészült.

– A szerződésben erről miért nincs szó?

– 14-én kezdődik a vb, minden a vb-vel kapcsolatos elkészült a kezdetére.

– Akkor most már nincs is ott építkezés?

– Nincs. Borsa Miklós Szóvivő, Bp2017 Kft.

A szerződés kiköti, hogy a kivitelező kötbért fizet, ha nem végez határidőre. A kötbér napi összege meghaladja a 450 ezer forintot.

– A határidő a vb kezdete július 14-e, erre az épület elkészült, a sajtónyilvános eseményre várjuk önöket.

– Mikor változtatták meg a határidőt 7-ről 14-re?

– Minden olyan építmény, ami a vb-re épül, a határidő 14-e volt, addigra elkészült a Casino.

– Akkor ez azt jelenti, hogy nem a szerződésbe írt határidő számít?

– Szerződésbe írt határidő, 14-e számít. Borsa Miklós Szóvivő, Bp2017 Kft.

Egy miskolci épületben található a Bo-To Bau Kft. székhelye. A cégnél a tavalyi beszámoló szerint 9-en dolgoznak. 2016-ban az éves bevételük negyedakkora volt, mint a margitszigeti felújítás összege. Az ügyvezető nem állt kamera elé. Felhívtuk azt a mérnököt is, akit a szerződésben a cég felelős műszaki vezetőjeként szerepel.

– Ebben nem én vagyok illetékes, mert én építésvezető vagyok.

– Kit kellene keresni?

– Bohus Zoltánt kellene keresni.

– Ő nem akar velünk beszélni.

– Hát én meg végképp nem, mert nem is vagyok illetékes, és nem is ismerem ezt a részét.

A vébé szervezői azt ígérik, hogy a margitszigeti Casino épületét a héten átadják.

Az egyik bent dolgozó férfival tudtunk beszélni, aki kamerán kívül annyit elmondott, messze vannak még attól, hogy elkészüljenek. Állítása szerint nincs még kész a festés, és a kábeleket is le kell fektetni, illetve állítása szerint az átadás után újra meg kell csinálni a tetőt, hogy az ne szakadjon be, és a kerítést is le kellene betonozni, mert ebben a formájában a vihar könnyen bedöntheti.

A Bo-To Bau Kft. egy másik közbeszerzésen is befutó lett, a cég nettó 870 millió forintért alakította át a Hajós Alfréd Uszodát a világbajnokságra.