Visszasírják a vizitdíjat, a DK szerint ez Gyurcsányt igazolja

Évtizednyi távlatból más a vizitdíj és a kórházi napidíj megítélése – a Vasárnapi Hírek megrendelésére készült felmérés szerint ma már a többség inkább újra fizetne, ha biztos lehetne benne, hogy a befolyt pénzt az egészségügyre költik. A megkérdezettek többsége az ágazat állapotáért a jelenlegi kormányt teszi felelőssé. A Fidesz szerint a felméréssel van gond.

Akár a parkolóban, úgy kellett a vizitdíj-automatákba dobálni az aprópénzt tíz évvel ezelőtt. A 300 forintos hozzájárulást a Gyurcsány-kormány vezette be és a Fidesz által kezdeményezett 2008-as népszavazással bukott el – több mint 80 százalék mondott rá nemet. A Publicus Intézet friss felmérése szerint azonban mára változott a helyzet.

Az MSZP szavazóinak 78 százaléka, a jobbikosoknak pedig csaknem kétharmada hajlandó lenne újra vizitdíjat fizetni, ha ezzel javulna az ellátás. De a magukat Fidesz-szavazóknak vallók többsége is egyetért ezzel.

A Fidesz parlamenti képviselője hiteltelennek tartja a felmérést, bár azt elismerte, hogy van még mit javítani az egészségügy helyzetén. „Kétségtelen, hogy eredmények is vannak a kormány mögött ezen a területen, de rengeteg a tennivaló is. Egy – ahogy említettem – ilyen rossz helyzetben lévő gazdaságban sajnos nagyon gondosan kell mérlegelni azt, hogy mely területeken milyen lépésekben valósítható meg béremelés például” – mondta Kucsák László.

A Gyurcsány Ferenc vezette Demokratikus Koalíció azonban úgy látja: az emberek kezdik belátni, hogy hasznos volt a vizitdíj.

„Ma sokkal jobb állapotban lenne az egészségügy, rövidebbek lennének a várólisták, kevesebb orvos és ápoló hagyta volna el az országot, ha például a vizitdíj segítségével több pénz lenne az egészségügyben. A Gyurcsány-kormány reformja hasznos volt, előremutató volt, örülünk neki, hogy ezt most már egyre többen látják” – mondta Gréczy Zsolt, a párt szóvivője.

A Rezidensek és Szakorvosok Szakszervezetének vezetője ugyanakkor azt mondta: a vizitdíj a korábbi formájában fenntarthatatlan volt.

„Ez arra lett volna jó, hogy a háziorvoshoz elmegyünk, és ha mondjuk többet megyünk el, mint évente öt alkalom, akkor elkezdünk vizitdíjat fizetni. Magyarországon nem is így vezették be, hanem egyből fizetni kellett már a háziorvosnál és hát akkor is fizetni kellett, amikor a háziorvos tovább utalt minket szakrendelésre vagy kórházba, amiről a beteg már végképp nem tehetett” – fejtette ki Dénes Tamás.

A Publicus felmérésében résztvevők 56 százaléka elsősorban a jelenlegi kormányt tartja felelősnek az egészségügy jelenlegi állapotáért.