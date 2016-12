Villamos köti majd össze Szegedet és Hódmezővásárhellyel

Várhatóan 2020-től villamosvonal köti össze Szeged és Hódmezővásárhely belvárosát. A szegedi nagyállomásról Vásárhely központjába átszállás nélkül közel 45 perc alatt lehet majd átutazni, az úgynevezett tram trainnel. Az új közlekedési lehetőség nagy előnye, hogy a szerelvények mindkét városban a villamossíneken, a belvároson keresztül, a két város között pedig a vasúti síneken akár száz kilométer/órás sebességgel, akadálytalanul közlekedhetnek.

A tervek szerint 2020-tól a Hódmezővásárhelyi Népliget megállónál érkeznek be a városba az új villamosok, és egy új kiépített vonalon haladnak majd tovább a város központjába. Az új közlekedési lehetőségnek köszönhetően gyorsabban, biztonságosabban és kényelmesebben juthatnak majd el a munkavállalók egyik város központjából a másikba.

„A két város gazdasági potenciálja egybeszámítódik, közelebb kerül egymáshoz, a hódmezővásárhelyi feldolgozóipar és a szegedi tudományos központ. Ebből jó dolgok, reményeink szerint jó dolgok sülhetnek ki, és természetesen a végcél az, hogy megerősítsük a Szeged központtal ezt a régiót és egy háromszázezres nagy régiós centrumot, gazdasági centrumot hozzunk létre” – mondta el Hegedűs Zoltán, Hódmezővásárhely alpolgármestere.

Szeged és Hódmezővásárhely között közel tizenötezer ember ingázik naponta kocsival, busszal vagy vonattal. A villamosok a városok központjai közti utat 45 perc alatt teszik majd meg, a két városhatár közti út pedig 20 percig tart, és egy közbeeső településen, Algyőn is megállnak majd. A szerelvények 20 percenként fognak járni.

„Nyilván jelenleg is intenzív a közlekedési kapcsolat a két város között, tehát arra számítunk, hogy többen fogják az autók helyett a villamost, tram traint választani a két város közötti közlekedésre, és ez nyilván növelheti is a forgalmat. Jelenleg is járnak át Szegedről is dolgozni Vásárhelyre, tehát a két város gazdasága, ha úgy tetszik, már most is összefügg valamennyire. Azt gondolom, hogy közlekedési szempontból mindenképpen egy környezetbarát, fenntartható közeledési mód lesz” – véli Nagy Sándor, Szeged városfejlesztési alpolgármestere.

A vonatsíneket nem kell felszedni, a villamosok Szegeden a villamos vonalon, a két város közt pedig a vasúti vonalat is használni tudják majd. Vásárhelyen 3 kilométerrel hosszítják majd meg a vonalat a városközpontba, 5 megállóhelyet és egy végállomást is kiépítenek. A vonal felújítása és a nyolc elővárosi villamos 23 milliárd forintba kerül, az unió 100 százalékban finanszírozza a beruházást.

