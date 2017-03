Veszélyben lehet a sör, a csoki és a tornacipő

Nem befolyásolja érdemben az önkényuralmi jelképek kereskedelmi felhasználását a kormánypártok ötlete a Hír TV-nek nyilatkozó ügyvéd szerint. Az indoklás szerint, ha nincs szándék a jelképhez tartozó ideológia népszerűsítésére, akkor nem lehet önkényuralmi jelkép használatáról beszélni. A Lázár János és Semjén Zsolt nevével jegyzett törvénymódosítás akár két év börtönnel büntetné a vörös csillag vagy akár a horogkereszttel ellátott termékek forgalmazását. Ezzel számos, a kereskedelemben kapható termék, például sör, ásványvíz, csokoládé és tornacipő forgalmazása is kérdésessé válna.

Egy holland márkájú sör címkéjén ötágú vörös csillag látható, mely több mint hetvenéves. A kormánypárti törvényjavaslat értelmében ez problémás, mert a kommunizmusra emlékeztet.

A sör gyártója és a Magyar Sörgyártók Szövetsége nem kommentálta a tervezett szabályozást, a Fidesz pár napja cáfolta, hogy a szigorítás a holland termék ellen irányul.

„A vizuális környezetünket ne szennyezzük tovább főleg ilyen kereskedelmi célokra hivatkozva önkényuralmi jelképekkel. Mellesleg igen jól látja, úgy látom, hogy a törvény alapján, hogy a Heineken sört senki nem akarja betiltani, természetesen a címkén lévő vörös csillagról van szó” – nyilatkozta Halász János, a nagyobbik kormánypárt szóvivője.

A szocialisták szerint a szigorítás hátterében az Igazi Csiki sör és a Heineken között kirobbant sörháború áll, amit a kormány jogalkotással befolyásolna.

„Lázár Jánosnak konfliktusa van a Heinekennel, hát, akkor hoz rá gyorsan egy jogszabályt. Ez a gyakorlat elfogadhatatlan, súlyos visszaélés a hatalommal” – jelentette ki Bárándy Gergely szocialista országgyűlési képviselő.

A Jobbik egyetért a szigorítással, és azt sürgősen be is vezetné, a totalitárius rendszerek között pedig nem tenne különbséget. Ha ugyanis maradhatna a vörös csillag a söröscímkén, akkor szerintük ennyi erővel akár horogkereszt is lehetne rajta.

„Ne lehessen semmiféle kivétel ez alól, a másik pedig az, hogy a hatálya, az korábban lépjen hatályba maga a törvény, méghozzá, 2017. szeptember 1-étől” – reagált a párt szóvivője, Szűcsné Major Ildikó.

A nemzetgazdasági miniszter nem tart uniós szankcióktól.

„Brüsszel soha nem mondta azt, hogy egy adott országban hatályok törvényeket ne kelljen betartani. Magyarország is egy jogállam. Mindenkinek a törvényeket, jogszabályokat, rendeleteket kell betartania. Azt gondolom, akkor működőképes egy gazdaság, ha mindenki ilyen módon jár el” – közölte Varga Mihály.

Lex Heineken – a Hír TV-nek nyilatkozó ügyvéd már így emlegeti a jogszabály-módosítást. A szakember kétségesnek tartja a tiltás visszamenőleges alkalmazását egy, a piacra már bevezetett terméknél. Ráadásul szerinte általánosságban azt sem lehet kijelenteni, hogy például a vörös csillag használata bűncselekmény.

„Büntetőjogi szempontból más körülmények is mérlegelendők, és azok ugyanolyan súllyal esnek latba. Például a társadalomra veszélyesség körülménye, amit a bíróság vizsgálni köteles. Megítélésem szerint egy kereskedelmi forgalomba hozatala egy terméknek nem társadalomra veszélyes alap. Főleg ha eddig nem volt az, hosszú évtizedeken keresztül” – mondta Simon Tibor.

Ha a parlament elfogadja a módosítást, az a Heineken mellett számos más terméket is érinthet. Hasonló piros csillag van például egy ásványvíz logójában is, de népszerű csokoládé és tornacipő is készül a szimbólummal.