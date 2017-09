Veszélyben a karácsonyi szezon?

Kétmilliárd forint veszteséget okozhatott a Tescónak az üzletek több mint felét megbénító kétnapos sztrájk, az akció alaposan elgondolkodtatta a piac többi szereplőjét is – írja a Magyar Idők.

A kormányközeli lap úgy tudja, a Tesco-sztrájk óta más üzletláncoktól is érkezett megkeresés a szakszervezetekhez, a munkavállalók azt kérik, találjanak egységes megoldást az ágazat képviselői. Ha ez nem sikerül, veszélybe kerülhet akár a karácsonyi szezon is a kereskedelemben a dolgozók alacsony bére miatt, teszi hozzá a lap. A statisztikák szerint a kereskedők az elmúlt évben jellemző húsz százalék körüli átlagbérnöveléssel is mintegy húsz-harmincezer forinttal elmaradnak a nemzetgazdasági átlagtól.

