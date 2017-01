Veronai tragédia: nem találtak meghibásodásra utaló nyomot

Nincs műszaki meghibásodásra utaló nyom a veronai buszbaleset eddigi nyomozati anyagaiban – erről Szijjártó Péter beszélt újságíróknak Norvégiában.

A külgazdasági és külügyminiszter azt is mondta, hogy a tanúvallomások szerint a baleset előtt semmilyen rendkívüli eset nem történt. Hozzátette, az egyik Olaszországban kezelt válságos állapotú sérülten bőrátültetést kellett végezni. A másik, koponyatörést szenvedett sérültet viszont akár egy hét múlva haza is szállíthatják. Szijjártó Péter arról is beszélt, hogy a holttestek azonosítása az előzetes becsléseknél tovább is eltarthat.

hirdetés

„A nyomozásról kapott információk értelmében mindeddig semmi olyan nyomot nem találtak a hatóságok, amelyek műszaki meghibásodásra utalnának, ugyanakkor az olasz rendőrség megerősítette azt a korábbi értesülést, hogy féknyomot valóban nem találtak. A túlélők meghallgatásaiból azt a következtetést vonták le, hogy nincsen bennük ellentmondás; semmilyen rendkívüli esetről, semmilyen rendkívüli fejleményről nem számolt be senki a balesetet megelőző percek tekintetében” – fogalmazott a tárcavezető.