Véradók adatait csalnák ki

A donorokat a véradó állomások nevében keresik telefonon - ne dőljenek be!

Adathalászok próbálják a véradók adatait megszerezni. Az Országos Vérellátó Szolgálathoz az elmúlt hetekben több bejelentés is érkezett, eszerint a donorokat a véradó állomások nevében keresik telefonon, és adategyeztetés illetve adatvesztés miatt kérnek tőlük személyes adatokat. Az OVSZ arra figyelmezteti a véradókat, hogy ne dőljenek be a csalóknak. A közelmúltban hasonló módon próbáltak több magyarországi nagybank ügyfeleitől is adatokat lopni.

