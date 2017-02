Varga jól megszűrt közönség előtt értékelt

Alaposan megválogatták Varga Mihály és a Tuzson Bence rendezvényének részvevőit. A nemzetgazdasági miniszter Dunakeszin tartott évérékelőt, amelyre csak regisztrációt követően lehetett bemenni.

Volt akit a bejáratnál a biztonsági emberek arra hivatkozva tartóztattak fel, hogy korábban látni vélték egy MSZP-s rendezvényen. A szigorú biztonsági intézkedések ellenére megtelt a Radnóti gimnázium aulája. Varga Mihály a magyar gazdaság megállíthatatlan növekedéséről és az államadósság csökkentéséről beszélt.

„A gazdaság most már negyedik éve növekszik. Az államadósságunk, mert, hogy erről is emlékezzünk meg, bár az államadósság, ahogyan Ronald Reagen mondta, köszöni szépen jól el van, ő azzal nem akar foglalkozni, Magyarország sajnos nem volt ebben a helyzetben. Hiszen az adósságunk jóval nagyobb, mint a környező országoké: míg 2010-ben magasabb volt, mint az Európai Unió átlaga is, 2016-ra oda jutottunk el, hogy 5 éve csökken folyamatosan az adósságunknak a mértéke. 83 százalék volt a bruttó hazai termék, elértük azt, hogy most már 74 százalék ez a mutató” – fogalmazott a tárcavezető.