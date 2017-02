„Van pénz béremelésre”

Egyelőre nem kapnak támogatást a cégek a minimálbér-emelés által okozott feszültségek enyhítésére. A kormány az első negyedév tapasztalatai alapján dönt arról, hogy segít-e vagy sem. Az egyik szakszervezeti szövetség elnöke szerint a versenyszférában van pénz átfogó béremelésre.

A szakszervezet szerint az egyik vidéki nagyvárosban a közlekedési társaság trükközik a minimálbér-emeléssel. A cég beépítette a különböző pótlékokat a fizetésekbe, így azok papíron valóban magasabbak lettek. A minimálbér bruttó 110-ről 127 ezer forintra, a szakmunkások minimálbére pedig bruttó 129 ezerről 161 ezer forintra nőtt januártól.

„Nagyon sok cég küszködik azzal, hogy még a minimálbér emelésére sem feltétlen van szükséges forrás, nem áll rendelkezésre. Én azt gondolom, hogy itt is a kormánynak komoly szerepe lenne, hogy ezzel a döntéssel, amit a garantált bérminimummal is hozott, megfelelő forrásokat is biztosítson, ne csak az állami tulajdonú, hanem az önkormányzati tulajdonú vállalatok számára” – mondta el Nemes Gábor, a Városi Közlekedési Szakszervezetek Szövetségének elnöke.

A jelentős minimálbér-emelés sok cégnél okoz feszültséget, egyre kisebb a különbség a minimálbéresek és a nem minimálbéresek fizetése között. A MÁV-nál a szakszervezetek három évre szóló béremelést harcoltak ki. A munkaerőhiánnyal küzdő vasúttársaságnak nemigen volt más választása, különben újabb vasutasok akasztják szögre az egyenruhát.

„2017-re egy 13 százalékos, 2018-ra egy 12 százalékos és ezt követő '19-re pedig egy legalább 5 százalékos bérfejlesztési igénnyel állt elő a tulajdonos irányában a munkáltató, illetve a szakszervezet közösen” – mondta Meleg János, a Vasutasok Szakszervezetének elnöke.

A minimálbér-emelés ellensúlyozásáról más köztulajdonú vállalatoknál is tárgyalnak. Hogy kapnak-e állami támogatást, azt csak az első negyedév tapasztalatai alapján dönti el a kormány.

„Most az az időszak van, amikor tapasztalatokat szerzünk, hogy ez a nagymértékű, lássuk be tényleg nagymértékű minimálbér és garantált bérminimum-emelés, ami egyébként hatással van a magasabb bérszinten keresők bérére is, milyen hatást vált ki a versenyszférában, a vállalkozóknál, a munkaadóknál és milyen hatást vált ki más területeken” – nyilatkozta Cseresnyés Péter, a munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkár.

Az államtitkár a kormányhoz közel álló szakszervezeti szövetség, a Munkástanácsok elnökével közösen állt a nyilvánosság elé. A sajtótájékoztató a legújabb propagandát idézte, a címe az volt, hogy „Magyarország erősödik – Érkeznek az első januári megemelt fizetések.” Palkovics Imre szerint a versenyszférában megvan a béremelés fedezete, a vállalatok nyereségesebbek, mint voltak.

„A magyar családok részesedése a GDP-ből megtermelt jövedelemből 2007-ben még 65 százalék volt, 2015-re leesett 59 százalékra. Tehát van hova felzárkózni” – jelentette ki Palkovics Imre.

A béremelés az elvándorlás miatt egyre sürgetőbb. Egy novemberi felmérés szerint a cégek 80 százaléka hiába keres szakmunkást, ötödüknél pedig diplomásból sincs elég.