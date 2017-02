Vállalják kilétüket a tiltakozó meleg aktivisták

Név szerint feladják magukat azok az aktivisták, akik decemberben Ásotthalmon demonstráltak az önkormányzat muszlimellenes rendelete ellen.

Kiss Anna, a szegedi LMBT-közösségért csoport tagja azt mondta: tisztában vannak azzal, hogy akár 150 ezer forintra is megbírságolhatják őket, de vállalják kilétüket mindazok, akik részt vettek a tiltakozáson. „Egy alaptörvény-ellenes rendelet értelmében vonnak felelősségre ártatlan embereket, akik nem követtek el semmit, mindössze a véleménynyilvánítás szabadságával éltek, és ezt próbálja most az ásotthalmi önkormányzat valamilyen módon egy eljárással majd szankcionálni. Ami külön érdekes, még az, hogy most február 15-e van éppen, ez pont az a nap, amelyet a Csongrád Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásában megadott határidőként, hogy eddig a napig kell eltörölni az alaptörvény-ellenes rendeletet. Mint látjuk, nemhogy nem történt meg, hanem még alkalmazzák is a rendeletet” – nyilatkozta a Szegedi LMBT-közösségért csoport tagja.

