Örömlányok, erős emberek, és az önjelölt vámszedő: vállalhatatlan lett a helyzet a bulinegyedben

Több rendőr kellene a főváros bulinegyedébe – részben ez is megoldás lehetne a problémákra az ott élők szerint. Az erzsébetvárosi szórakozónegyedben hónapok óta harcolnak egymással a lakók, a vendéglátóhelyek tulajdonosai és az önkormányzat. A fővárosi bulinegyed szórakozóhelyei összesen több mint 8 milliárd forintnyi adót fizettek be tavaly az államkasszába.

A lakók szerint az elmúlt két évben lett vállalhatatlan a helyzet a főváros bulinegyedében többek közt az idelátogatók összetétele miatt is. A VII. kerületi szórakozóhelyek környéke félelmetes, kellemetlen hely lett ahhoz a romkocsmás, bohém környékhez képest, ami pár évvel ezelőttig volt.

A Látótér stábját Regina kalauzolta végig a bulinegyeden egyik péntek este. Ő itt lakik. De nem a romkocsmák zavarják. „Azt hangsúlyoznám, hogy nekem ezzel tényleg nincsen problémám, hogy szórakoznak, buliznak az emberek [...] Inkább az a zavaró nagyon, hogy tényleg úgy tűnik, hogy semmi nem akadályoz senkit a teljes lealjasodásban” – mondja.

A Látótér stábja az utcákat járva találkozott örömlányokkal, helyi erős emberekkel és a Király utca önjelölt vámszedőjével is.

– Tegyél ki két rongyot.

– Azért, mert járok az utcán?

– Azért, mert kérem.

– Te vigyázol az utcára?

– …

Az egyik vendéglátós leszögezi: nekik fontos a lakók hozzáállása, de szerinte a rendőrségnek, az önkormányzatnak és a közterület-felügyeletnek is komoly pótolnivalója van a kerületben. „Ez felháborító. Felháborító, hogy van ilyen, hogy a bulinegyed közepén, miközben az önkormányzat próbálja megoldani a racionális működést, nincsen rendőr a Király utcán” – mondta Lévai Gábor.

A kerület polgármestere elismeri, hogy valós problémáról van szó. „Úgy néz ki, hogy szeptember második felére összeáll egy olyan csomag, amely nemcsak rendeletmódosítást fog tartalmazni, hanem el fogunk indulni a takarítás átszervezése irányába. Illetve megpróbálunk megoldásokat összehozni a vendéglátóegységekkel is, hiszen nekik is be kell látniuk, hogy hozzá kell járulni a kerületnek a tisztaságához, a kerület rendjéhez és nyugalmához” – nyilatkozta Vattamány Zsolt.

A polgármester szerint újabb önkormányzati ingatlanokat már nem adnak ki vendéglátóhelyeknek, növelték a rendőrök és a biztonsági őrök számát is.

