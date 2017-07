Választási ígéret maradt, most tervvel segítene a kormány

Választási ígéretnek bizonyult a miskolci miniacélmű. Az alapkövet ugyan két éve letették, az Eximbank is utalta a beruházáshoz az előleget, ám próbaüzem helyett gaz veri fel a borsodi üzem tervezett helyszínét. A magyarországi acélipart közben a dömpingáras import is sújtja, a kormány cselekvési tervvel tartaná életben a még működő üzemeket.

A több hullámvölgyet is megélt magyar acéliparnak most ismét nem kedvez a világpiaci környezet. Kínából, Iránból, Törökországból nagy mennyiségű olcsó acél érkezik az unióba, de hátrányosan érintik a kohászatot a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére vonatkozó előírások is.

A Magyar Vas- és Acélipari Egyesüléstől származó információink szerint az elmúlt évben a Dunaferr veszteséges volt, az ózdi üzem minimális nyereséget termelt. A nullszaldónál azonban jóval többre lenne szükség a hosszú távú működéshez.

A kormány ezért acélipari cselekvési tervvel segítené az ágazatot. Ez a többi között felhatalmazza a nemzetgazdasági, illetve a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az uniós döntéshozatali fórumokon képviselje a hazai acéliparnak is megfelelő uniós vámpolitikát.

„Európai acélipari vállalatok vagy magyar acélipari vállalatok a keleti mesterséges költségcsökkentések miatt versenyhátrányba kerülhetnek, és így például munkahelyek, többek között magyar munkahelyek kerülhetnek veszélybe. Ezért fontos, hogy az Európai Unió ebben a tekintetben egy olyan politikát alkalmazzon, amely megvédi a piacot. Magyarul ne engedjük, hogy mesterségesen, állami szubvenciókkal leszorított költségszinttel érkező acéltermékek hátrányos helyzetbe hozzák az európai vagy magyar, reális áron előállított termékeket” – mondta Szijjártó Péter külügyminiszter.

A kormányhatározat szerint felül kell vizsgálni az acélhulladék-kivitelt, erősíteni kell a hazai acélgyártók és feldolgozók közötti kapcsolatot, és gondoskodni kell arról is, hogy az ágazatban a jövőben is legyen szakképzett munkaerő.

A nehézipari ágazat régóta szívügye a kormánynak. A Fidesz miskolci szervezete például már a 2010-es választási kampányban elővette a diósgyőri acélgyártás újraindításának ügyét. Miniacélművet ígértek a borsodi megyeszékhelyre.

2015-ben le is tették az alapkövet, ám az építkezés azóta sem kezdődött el. A beruházás összköltsége a tervek szerint 60 millió euró lett volna, amelyhez az Eximbank nyújtott volna 34,9 millió eurós hitelt.

Az eddig nyilvánosságra került információk szerint ebből 5 millió eurós előleget már kifizettek a fővállalkozó török cégnek, 1,3 milliót pedig az olvasztósori berendezéseket gyártó – a kohászatban ismert – olasz Danielli Ltd.-nek. Az ígéret úgy szólt, hogy 2017-ben már a próbaüzem is megkezdődik.

„Ez csak egy üres ígéret maradt négy éven keresztül. Addig jutottak, hogy leraktak egy alapkövet, egy miniacélmű alapkövét a korábbi Digép területén. Hát, ebből az alapkőletételből nem lett utána semmi” – mondta Varga László, az MSZP országgyűlési képviselője.

Ma Magyarországon nagyjából 1,8-2 millió tonna acélt gyártanak évente. Nemesacél, amit korábban Diósgyőrben gyártottak, jelenleg nem készül az országban. Ezt az anyagot importálnia kell a hazai feldolgozóknak.