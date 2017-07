Utánamegy az Együtt Vajda Zita hitelének

A párt elnöke közölte: Vajda úgy kapta meg a hitelt, hogy alig két éve dolgozott jógaoktatóként az MNB-nél.

Juhász Péter azt mondta, pártjuk kikéri a jegybanktól a belső szabályzatot, hogy lássák, mi alapján határozzák meg, hogy mekkora összegben adnak hitelt dolgozóiknak.

hirdetés

A párt elnöke hozzátette: Vajda Zita úgy kapta meg a hitelt, hogy alig két éve dolgozott jógaoktatóként a Magyar Nemzeti Bankban.

hirdetés

„Vajda Zita, aki több millió forintos állásokban dolgozott a nemzeti banknál, a nemzeti bank által létrehozott alapítványoknak különböző kuratóriumi tagja volt, ma már talán csak egyé. Ez azt is jelenti a gyakorlatban, láttuk is, hogy ma már nem dolgozik, mégis tudja fizetni a harminckétmilliós hitelt. Azért merem állítani, hogy nem dolgozik, mert több tévés stáb is itt volt, felcsöngettek hozzá, és itthon van” – mondta Juhász.