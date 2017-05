Ünnepel a teljes ellenzék, csak a Fidesz nem majálisozik

Bértárgyalás, bérunió – a munka világát érintő kérdéseket feszegettek a politikusok a pártrendezvényeken.

Országszerte programokkal várják a majálisozni vágyókat a munka ünnepén. A baloldal, vagyis az MSZP, az LMP, a Demokratikus Koalíció, az Együtt és a Párbeszéd a fővárosi Városligetben tart rendezvényeket, a Jobbik pedig a Hajógyári-szigeten majálisozik. A Fidesz nem tart programokat. Május elsejét 1890-ben ünnepelték először, az 1990-es évektől a munkavállalók szolidaritási napja lett.

Illúzió maradt a nyugati életszínvonal

Magyarországon és a közép-európai régióban illúzió maradt a nyugati életszínvonal elérése – mondta Gyöngyösi Márton a Jobbik majálisán. A politikus szerint ez a csalódás hívta életre a Jobbik európai bérunióról szóló kezdeményezését, amelynek lényege, hogy az unión belül a munkavállalók azonos munkáért azonos béreket kapjanak.

„Mi itt Magyarországon megéltük ezt az utat, ismerjük azt, hogy a politikai elitünk milyen ígéretekkel, már az Antall-kormány idején és sorra minden kormány idején, hogyan keltette azt az illúziót, hogy itt, az euroatlanti integrációval, az uniós tagsággal egyről a kettőre megváltozik az életszínvonal. Magyarországon és az egész régióban. Mindebből pontosan tudjuk, hogy mennyi következett be, és hogy ez illúzió volt, és azóta is várjuk azt, hogy hazánk életszínvonal és bérszínvonal tekintetében is Nyugat-Európához fölzárkózzon” – fogalmazott Gyöngyösi Márton frakcióvezető-helyettes.

Az Európai Bizottságnak május 22-ig kell dönteni arról, hogy befogadja-e ezt a polgári kezdeményezést, és így esély legyen arra, hogy az az uniós jog részévé váljon.

Molnár úgy számol, ősszel összeül az ellenzék

Az MSZP elnöke szerint ősszel újrakezdődnek a tárgyalások az ellenzéki pártok között, a 2018-as választási összefogásról. Molnár Gyula azt mondta, jelenleg mindenki a saját pártjával van elfoglalva, de a megfelelő pillanatban összeülnek majd. A politikus az új munkatörvénykönyv tervezetéről azt mondta, azon lesznek, hogy megakadályozzák annak életbe léptetését.

„Most mindenki a saját testtömegindexének a növelésével van elfoglalva, és amikor mindenki elérte azt a pontot, amit úgy gondol, hogy neki alkalmas a tárgyalásra, akkor vissza fogunk térni. Én a beszédemben fogom ezt érinteni. Ősszel fogunk erről majd szerintem tárgyalni” – nyilatkozta az MSZP elnöke.

Az LMP egyedül futna neki a választásnak

Az LMP viszont továbbra sem akar koalícióra lépni, ezért mind a 106 körzetben saját képviselőjelöltet indít majd a 2018-as választásokon. A párt frakcióvezető-helyettese a Hír TV-nek azt mondta, a miniszterelnökjelölt kérdéséről a következő kongresszuson dönthetnek. Schmuck Erzsébet hozzátette, a baloldali összefogás sikertelensége mögött az állhat, hogy a pártok csak a saját stratégiájukkal vannak elfoglalva, nem azzal, hogy mire van szüksége az embereknek.

„Az elmúlt 25 évben a pártok egyszerűen becsapták az embereket. A politikai elit iránt csalódottak az emberek, általában nem tartották be az ígéretüket. Ez az oka, hogy az LMP úgy határozott, hogy önállóan indul az országgyűlési választásokon, és azokkal a pártokkal, amelyek gyakorlatilag ide vezették az országot, velük nem akar koalícióra lépni” – mondta a frakcióvezető-helyettes.

Juhász bértárgyalásokba kezdene a szakszervezetekkel

Átfogó adó- és bértárgyalásokba kezdene az Együtt minden szakszervezet bevonásával – erről beszélt Juhász Péter, a párt elnöke az Együtt városligeti majálisán. A baloldali kispárt támogatná a nők egyenlő bérezését, ugyanakkor eltörölné a Fidesz által bevezetett többkulcsos adórendszert.

„Ez gyakorlatilag egy büntetés a munkavállalóknak. Azt a középosztályt, aki gyakorlatilag kikopóban van, tehát mondjuk azt, hogy a Fidesznek dolgozó középosztálybelieket próbálják felemelni, akiktől szavazatokat remélnek. De igazából azt a sok millió embert, aki bérből, fizetésből él, azt ez hátrányosan érinti” – fogalmazott Juhász Péter.

Gyurcsány átfogó védelmet sürget

A kis- és közepes vállalkozások vannak a legkiszolgáltatottabb helyzetben – ezt mondta Gyurcsány Ferenc a Hír TV kérdésére. A Demokratikus Koalíció elnöke átfogó szakszervezeti és munkásvédelmi törvény megalkotását sürgette a munka ünnepén. „Az adóhivatalt adószolgálattá kellene átalakítani, és a melósoknak, alkalmazottaknak a fizetését ezen adószolgálaton keresztül kellene, online módon, egy pillanat alatt körbejáratni ingyenesen, és akkor már nem a melós állna szemben a munkáltatóval, ha nem fizet, hanem látná az adószolgálat, hogy »nana, itt késik a bér«, akkor oda kell rá nézni. Vagy nem jön meg a társadalombiztosítás. Nagyobb védelem kell ezeknek az embereknek” – fogalmazott Gyurcsány Ferenc.

Szakaszos, időszakos lezárás

Az európai uniós csatlakozás 13. évfordulója alkalmából az uniós értékek mellett szólalnak fel ma a Momentum Mozgalom vezetői az esti május elsejei rendezvényükön, amely a Szabadság téren kezdődik, és a Hősök terén zárul hivatalosan.

A munka ünnepén az üzletek zárva tartanak, a vonatok vasárnapi menetrend szerint közlekednek, a BKV járatai pedig az ünnepi menetrend szerint járnak. „Szakaszos és időszakos lezárásra kell készülni a Szabadság tér, Honvéd utca, Alkotmány utca, Bajcsy-Zsilinszky út, Podmaniczky utca, Izabella utca, Andrássy út, Hősök tere útvonalon, várhatóan 18 óra és 21 óra 30 perc között demonstráció miatt” – tájékoztatott Pongrácz Dániel, a BKK Info munkatársa.

