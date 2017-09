Újrakezdik a plakáttépkedést

Ismét Soros György-ellenes plakátokat tép majd le az Együtt.

Ezt Vajda Zoltán, a párt elnökségi tagja közölte közleményében. A politikus szerint országos akciójukra azért van szükség, mert a kormány kampánya megint uszítás, az adófizetői pénzek elherdálása, és ellentétes az alaptörvénnyel is. A plakáttépkedéseket demonstrációkként be is jelentik majd a rendőrségen. Az új Soros-plakátok még nem jelentek meg, egyelőre az első tévéreklám ment le a kormány menekültellenes nemzeti konzultációjának népszerűsítésére.

