Újraindult a kompközlekedés a Balatonon

Az átkelő hajók a vastag jégtakaró miatt nem jártak 51 napig. A személyszállító hajók húsvét nagyszombaton visznek majd először utasokat.

Több mint egy hónapig álltak a balatoni kompok. A Szántód Tihany közötti járatot január 6-án állították le, mert akkor már túl vastag volt a jég, hogy feltörjék. Legutóbb öt éve kellett a téli időjárás miatt hosszabban vesztegelniük a kikötőben.

hirdetés

„Sokszor kérdezik, hogy mennyi volt a kiesésünk az adott időszakban. Ezt nyilván nem tudjuk megmondani. Azt viszont látjuk, hogy tavaly ugyanilyenkor január és február hónapban nagyságrendileg ötezer gépjárművet és mintegy tizenegyezer utast szállítottunk. De ha figyelembe vesszük, hogy tavalyi évben éves szinten 1,1 millió utast szállítottak a kompok, akkor ez nagyságrendileg mindösszesen 1 % forgalmat tesz ki” – mondta el a Balatoni Hajózási Zrt. értékesítési és forgalmi igazgatója, Dónucz László.

A kompok mostantól menetrendszerűen járnak, óránként futnak ki Szántódról és Tihanyból is. A személyszállító hajók indulására azonban húsvétig kell várni.

A hajózási társaság dolgozóinak addig is akad tennivalójuk. A siófoki telephelyen még félkész állapotban van a Nemzeti Regatta Siófok 2016 nevű hajó, amit nagypénteken avatnak fel.

„Ez a hajó még a Szovjetunióban gyártódott a 60-as években, utána került Magyarországra, Budapestre, aztán vásárolta meg a Balatoni Hajózási Zrt. és a Sió-csatornán érkezett 2014-ben ide a siófoki telephelyre, 15-ben álltunk neki a munkálatok alapozásának, most pedig már a kivitelezés végső szakaszában járunk, tehát most már a hajó szerkezetileg, motorikusan készen áll” – mondta a Balatoni Hajózási Zrt. PR- és marketingvezetője, Mihalovics Dóra.

hirdetés

A hajózási szezon hagyományosan húsvét nagyszombaton kezdődik. Akkor mutatják be az új hajót is, ami 160 főt tud szállítani, és akadálymentesített, vagyis a mozgássérültek számára is alkalmas.