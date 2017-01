Újra van áram a hó sújtotta településeken

Ismét van áram azokon a településeken, ahol a hó súlya alatt leszakadt vezetékek miatt szünetelt a szolgáltatás – több megyében volt ilyen gond, például Zalában, Somogyban és Baranyában is. A közutakon is egyre kevesebb a fennakadás: már sehol nincs forgalomkorlátozás. Az észak-magyarországi vasútvonalakon viszont késésekre lehet számítani.

Csak a lapát segít. Az elmúlt napokban lehullott hó országszerte fennakadásokat okozott. A fővárosi közterület-fenntartó több mint 300 embert fogadott fel hólapátolásra.

„Jelen pillanatban 73 autónk van kint az utakon és 322 kézi erő takarítja a közjárdákat, a gyalogos aluljárókat, felüljárókat és itt kihangsúlyozom, hogy a közjárdákat, hiszen azoknak a járdaszakaszoknak a takarítása, amely valamilyen ingatlanhoz kapcsolódik, vagy ingatlan előtt megy, akkor mindig az ingatlan tulajdonosának vagy kezelőjének feladata annak tisztítása” – közölte Dorogi Gabriella, az FKF szóvivője.

Bár a gyerekek örülnek a vastag hótakarónak, a csúszós járdák miatt a mentőket a szokásosnál többször riasztották – csak pénteken több mint 3600 esetet láttak el. A hó szombaton, az észak-magyarországi vasútvonalakon okozott fennakadásokat, jelentős késéseket, a váltókat és a peronokat kézi erővel kellett takarítani.

„Megtisztítják a váltókat a lerakódott hótól, a ráfagyott csapadéktól, a jégtől. Tehát jégmentesíteni is kell, van erre egy megfelelő kenőanyag is, amely természetesen a természetvédelmi okokat is bírja” – nyilatkozta Kavalecz Imre, a Mávinform sajtóügyeletese.

A lehullt hó súlya miatt felső vezetékek is leszakadtak, majdnem 100 település és mintegy 18 ezer család maradt áram nélkül átmeneti időre. A nagykanizsai Maurer Tamás a Hír TV-nek azt mondta: félt, hogy felrobban a kazánja a szakadozó áramellátás miatt.

„A kazánból a tüzelőanyagot el kellett távolítanom, nehogy a kazánom felrobbanjon, de ez vonatkozik az egész hegyhátra. A hegyhát körülbelül 80 százaléka – mivel itt nincs gáz bevezetve – központi fűtéses kazánnal fűt, ez elektronikailag problémát okozhat, mindenkinek, nem csak nekem”.

Máshol a vízszolgáltatás hiánya okozott gondot. Hollókőn a fővezeték tört el.

„Bizonyára van összefüggés a hideggel kapcsolatban. Nógrád megyére folyamatosan egy hete ki van adva a nagy hideg miatt a narancssárga jelzés, -20 fokot mértünk itt napokon keresztül hajnalonta, valószínűleg közrejátszott abban, hogy ez megtörtént” – mondta Régi László hollókői önkormányzati képviselő.

Számos baleset is történt a csúszós utakon. Hajdúszoboszlónál, a 4-es főúton két kamion ütközött frontálisan, az egyik sofőr életét vesztette a karambolban. A rendőrség óvatosságra inti az útnak indulókat, de az időjárás miatt korábban bevezetett forgalomkorlátozásokat már országszerte feloldották.