Újra fesztiválhelyszín lett Zamárdi, a Strand fesztivált már ötödik alkalommal rendezik meg a Balaton déli partjának egyik legszebb fekvésű szabadstrandján. Főként a magyar fiatalok számítanak a rendezvény célközönségének, az idén 120 ezer látogatót várnak augusztus 23-a és 26-a között.

Kétféle zenei rendezvényre is ellátogathat az, aki Zamárdiba megy. Most zajlik ugyanis a Strand és a B My Lake fesztivál is.

„Nagyon megszerette a közönség, hiszen egy kapun bejövünk, balra találjuk a Strand fesztivált többnyire élő zenével, rengeteg DJ játszik nálunk, de rengeteg hazai és világsztárral találkozunk; ha jobbra fordulunk, akkor pedig az underground elektronikus zenének a legnagyobb neveivel találkozhat a közönség” – mondta Lobenwein Norbert, a Strand fesztivál igazgatója.

Kora délután a színpadok felől még csak a hangolás hallatszik, de a parton zajlik az élet. A fesztiválozók a strandolás mellett a zeneiparról szóló beszélgetésekbe is belehallgathatnak.

A Strand fesztiválon helyet kaptak a civil szervezetek is. Az UNICEF munkatársai például bemutatják azokat az eszközöket, amelyekkel a gyermekek jólétéért küzdenek világszerte.

Az idén John Newman, Parov Stelar és a Bastille a külföldi húzónevek, a magyar zenekarok közül pedig a Quimby, a Kiscsillag, a Hiperkarma és Szabó Balázs Bandája is színpadra lép a négynapos rendezvényen.