Ujhelyi: A Jobbik félrevezeti a szavazókat

A szocialisták európai parlamenti képviselője szerint a Jobbik bérunió-programja hazugság, és a célja, hogy végül az uniót hibáztassák tervük sikertelenségéért.

„Olyan nincs, ez szakmailag kamu, sületlenség, bugyutaság, hogy egyébként azt mondjuk, hogy az Európai Unió minden országában azonos típusú munkáért azonos bér legyen, mert nem Európai Uniós hatáskör, hanem nemzeti hatáskör minden ezzel kapcsolatos kérdés. És ráadásul, legyünk egészen egyenesek, ez a Jobbik részéről egy olyan demagóg kampány, amely félrevezeti a magyar választókat. Azt fogják mondani egy év múlva, hogy „mi összegyűjtöttünk egy csomó aláírást, és ez a csúnya Brüsszel, ez nem akar egyenlő bért adni” - kezdte Ujhelyi István.

A politikus szerint a javaslatot benyújtó jobbikos képviselő, Gyöngyösi Márton már a beadáskor tisztában volt azzal, hogy tervezetüket elutasíthatják, mivel a bérek összegéről csak nemzeti szinten lehet dönteni.

„Nincs fontosabb cél annál, mint hogy a magyar munkavállaló megkapja a maga megérdemelt jövedelmét és abból tisztességgel meg tudjon élni itthon, Magyarországon. Ez minden épeszű politikai erőnek az elsődleges célok között kell legyen a programjában. De ezt itthon kell tudni, hazai adórendszerbeli, jogszabálybeli, gazdaság kormányzásában fontos döntésekkel elérni. Ne vezessük félre a választót! Nem lehet Európai Uniós jogszabályokat kérni erre. De, csak hogy mennyire egyértelmű a hazugság és a kamu: ugye bérunióról beszélnek, ez van felírva a plakátokra. Éppen Gyöngyösi Márton kapott értesítést az Európai Bizottságtól a döntésről, melynek egyik pontja úgy szól, hogy az aláírásgyűjtés nem szólhat bérekről. Tehát, amikor a Jobbik ezt benyújtott az Európai Bizottságnak, akkor ő tisztában volt azzal, hogy a béreket, bérekkel kapcsolatos jogszabályalkotást nem kérhet az Európai Bizottságtól, mert ez nemzeti hatáskör” - mondta Ujhelyi.

Az MSZP szerint arra lenne szükség, hogy minden uniós országban kötelezővé tegyék a minimálbért, úgy, hogy kötelezően meghatároznak hozzá egy európai minimumot, melyet az adott ország jövedelmi minimumához viszonyítanak. Ujhelyi úgy véli, a Jobbik bérunió-programja nem erről szól.

„Azzal fogják körbejárni az országot, a választókat, ahogy a plakátjuk is mondja „Európával az európai bérekért”, minthogyha egyébként ebben és ehhez az Európai Uniónak bármilyen köze lenne. Szakmailag nem csak én, szakjogászok, nemzetközi jogászok és mások is, ugyan erről beszélnek, hogy ez egy teljes átverés. Ilyet, szakmailag az unió nyakába varrni teljes bugyutaság. Politikailag meg azért tartom elképesztőnek az ügyet, mert a Jobbik is, meg a Fidesz is azt játssza, Orbán is és Vona is, hogy az Európai Uniót, az európai közösségünket csak haszonszerzésre használja” - vélekedett a szocialisták képviselője.

Ujhelyi szerint a Nemzeti Együttműködés Rendszerét le kell váltani, hogy a Jobbik az Orbán-féle Brüsszel-hibáztatással nem segíti az ügyet.

