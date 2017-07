Újabb ütközet a plakátháborúban

A szocialisták költségvetési csalás és a választás rendje elleni bűncselekmény gyanújával feljelentik a Fideszt a 2010-es reklámköltségek elszámolása miatt. A jelenlegi kormánypárt a valósnál összegnél jóval kevesebb reklámköltséget jelenthetett le az Állami Számvevőszéknek. A közterületeket közben elárasztották a kormány Soros Györgyöt ábrázoló plakátjai. A kormánypropaganda legújabb felvonása ellen több ellenzéki párt jogorvoslattal akar élni.

Az alaptörvény nyolcadik cikkelyét darálja le a jobbik frakcióvezető-helyettese a Sándor palota előtt. A pártok gazdálkodásának ellenőrzésére vonatkozó részt azért semmisítette meg Farkas Gergely, mert szerinte Ádér János köztársasági elnök a plakáttörvény aláírásával semmibe vette azt. A vonatkozó rész kimondja: a pártok gazdálkodásának részéletes szabályait sarkalatos, vagyis kétharmados törvény határozza meg. Mivel a kormánypártok végül feles törvényként fogadták el a plakáttörvényt, a jobbik utólagos normakontrollt kezdeményez, és megfosztási eljárást tervez Áder Jánossal szemben.



„A másik pedig, amit sokan nem tartanak egy racionális lépésnek az, hogy a jobbik a házszabály adta, a törvény adta lehetőségeknél fogva egy megfosztási eljárást kezdeményez, amelyet sokan nem tartanak racionálisnak, hisz az ellenzéki pártok együttesen is kevés képviselővel rendelkeznek. Ugyanakkor mi abból indulunk ki, hogy nem lehet karba tett kézzel várni és ülni akkor, amikor ilyen fajta méltatlan dolgot követ el egy köztársasági elnök” - szögezte le a Jobbik frakcióvezető-helyettese.



A Párbeszéd a médiahatósághoz fordul, mivel szerintük a kormány Soros Györgyöt ábrázoló plakátai gyűlöletkeltésre alkalmasak. Az Együtt elnöke náci propagandakiadványhoz hasonlította a kormányplakátokat. Juhász Péter azt várja, hogy a szakmai testületek járjanak el a kormány hirdetéseivel szemben.

„Felhívunk mindenkit, hogy ezeket a beadványokat továbbítsa ő maga is ezen testületekhez és ilyen módon gyakoroljunk nyomást a nyilvánosság erejével a kormányra, hogy hagyja abba a lázító propagandát. Ma ezt szerettük volna elmondani, de minden eszközzel fel fogunk lépni ezen plakátok eltüntetésével kapcsolatban. Tehát én azon sem lepődöm meg, ha ezeket a plakátokat megrongálják és letépik mások ezzel teljesen egyetértünk és elfogadhatónak tartjuk ezt a módszert egyébként” - ismertette Juhász Péter.



Az aktuális kormánypropagandának több plakáthelyet is biztosít a JCDecaux nevű cég. Samu Tímea vezérigazgató ma egy sajtónyilvános eseményen szerepelt, ahol szerettük volna megkérdezni a véleményét a plakáttörvényről, de nem kívánt válaszolni.



- Szerintem ennek a napnak nem erről kell ma szólnia, ma az irodalom jegyében telik, hogy úgyhogy engedje meg hogy erre ne ebben a helyzetben válaszoljak. - Más helyzetben kaphatunk erre választ?- Valószínűleg igen.



A szocialista párt feljelentést tesz a fidesz 2010-es plakátelszámolásával kapcsolatban. A jelenlegi kormánypárt rekord olcsón szerződött a választási kampányában, 4700 plakáthelyért kevesebb mint 100 milliót fizettek, az Állami Számvevőszéknek pedig mindössze 35 milliót vallottak be, így 63 millió forintnak nyoma veszett.

„Az MSZP feljelentést tesz különösen nagy vagyoni hátrányt okozó bűnszövetkezetben elkövetett csalás miatt. A bűnszövetkezet neve: Fidesz, a bűnszövetkezet vezetője: Orbán Viktor” - jelentette ki Nyakó István sajtófőnök.



A Fidesz frakció szóvivője, Halász János szerint pártja minden jogszabályt betartott: „egyben biztos lehet, hogy a fidesz minden kampányban, így az akkoriban is minden törvényt az utolsó betűig betartott. És ezt az ellenőrzések is mind igazolták”.



A mostani, hivatalosan társadalmi hirdetésként megjelenő plakátkampányra öt és fél milliárd milliárd forint közpénzt költ el a kormány. A nagyobbik kormánypárt jelezte: a plakáttörvény hatályba lépése után is folytatják a Soros-ellenes kampányt.

