Újabb rádiós cég született Andy Vajna közelében

A filmügyi kormánybiztos bizalmi emberének tekinthető Kovács Andrea Radio Investment Kft. néven jegyeztetett be kedden egy hárommillió forint alaptőkéjű céget, amelynek nemcsak tulajdonosa, ügyvezetője is. Ezt a Hvg.hu szúrta ki.

Hogy az új céggel is Vajna valamelyik bizalmasa pályázik-e meg egy helyi rádiós frekvenciát, hogy később ott is a Rádió 1 szóljon, vagy a néhány napja kiírt országos frekvenciapályázat a cél, egyelőre nem tudni. Utóbbin Vajna közvetlenül nem indulhatna, mert a médiatörvény kizárja, hogy valakinek egyszerre legyen helyi és országos kereskedelmi rádiós frekvenciája is.

