Újabb politikus lépett ki Gyurcsány Ferenc pártjából

Most Veres Dávid I. kerületi önkormányzati képviselő döntött úgy, hogy a DK helyett várhatóan függetlenként folytatja – vette észre a Népszava.

Bár Veres Facebook-oldalán technikai okokkal magyarázta döntését, később arról ír, hogy – idézem – nem csak jó célért, hanem jó módon is kell küzdeni, különben az ügy elbukik. Korábban Szarvas Koppány Bendegúz, a párt ifjúsági szervezetének korábbi elnöke is a Facebookon jelentette be távozását a pártból, ő is technikai okokra hivatkozott.

