Újabb népszavazási aláírásgyűjtés indulhat

Jóváhagyták a korrupciós bűnök elévülésére vonatkozó kezdeményezést.

Újabb népszavazási aláírásgyűjtés kezdődhet: a Kúria hitelesítette a korrupciós bűncselekmények elévülési idejének meghosszabbításáról szóló kérdést. Vágó Gábor kezdeményezését korábban a Nemzeti Választási Bizottság is jóváhagyta, ám a döntést alkotmányossági aggályokra hivatkozva megtámadta a kormányközelinek tartott Alapjogokért Központ. A Kúria jóváhagyása után az aláírásgyűjtés várhatóan két hét múlva kezdődhet.

„Fölkerestem a pártokat, eddig öt párt vett részt a bérplafonos kampányban a gyűjtésben: LMP, MSZP, Magyar Kétfarkú Kutya Párt, Együtt és Párbeszéd. Ezeken kívül megkeresem még most a Jobbikot, a Momentumot és a DK-t is, hiszen ők is úgy nyilvánultak meg az eddigiek során, hogy szükség van a korrupciós jellegű bűncselekmények elévülési idejének növelésére” – ismertette Vágó Gábor.