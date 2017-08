Újabb jelentkező van Bienerth helyére

Wladár Sándor is indul az úszószövetség elnöki posztjáért.

Ezt az Atv.hun jelentette be a 200 méteres hátúszás moszkvai olimpiai bajnoka. Azt mondta: többen kérték, hogy tisztújítás esetén pályázzon, és már Gyárfás Tamás távozásakor is szóba került a neve, de akkor ezt még korainak látta. Most már felkészültnek érzi magát, és sokan támogatják is.

Bienerth Gusztáv, az úszószövetség jelenlegi elnöke körül forr a levegő – sokan a lemondását követelik, és a sportágból érkezett vezetőt szeretnének.

A portál információi szerint Wladár Sándor mellett Czene Attila és Sárdi Ákos indul még az elnöki posztért.