Újabb álattetemet találtak a zirci gazdánál

Újabb többnapos állattetemet találtak az állatvédők annak a zirci gazdának a tanyáján, aki ellen egy éve folyik eljárás állatkínzás miatt, és az állatai jelenleg is hatósági zár alatt vannak. A 70 éves férfi büntetőpere a napokban kezdődött, a lefoglalás óta az állománya jelentősen megfogyatkozott, az állatvédők tehetetlenek.

Egy hete érkezett újabb bejelentés a hatóságokhoz a zirci gazda miatt, akkor egy kutyáját lövette le a vadásszal, és a tanyáján egy több hetes disznó tetemét is megtalálták, a kutyák által kikezdve. Az állatvédők most azt a kutyáját akarták befogni, amelyikről lemondott, így találták meg a tehenet, egy bottal volt átszúrva, és a nyakát is elvágták.

hirdetés

„Idegenkezűségről van szó. Kiengedték a jószágot, és az túlette magát a valahogy kiszórt silóból. Felfújódott” – mondta el Máhl Ferenc.

A férfi azt mondja, a szenvedő állat életét akarta megmenteni.

„Megböktem, mert ilyenkor szokás, hogy paraszti módon megbökik, és akkor újra talpra áll, de ez nem állt talpra” – tette hozzá Máhl.

Nem az erre alkalmas eszközzel, bökte meg, amin kiáramolhatott volna a levegő, hanem egy bottal. Majd amikor látta, hogy nem járt sikerrel, elvágta az állat torkát. A tanyán most 17 marha, 22 disznó és egy ló sínylődik iszonyú körülmények között. Nincs víz, a tehenek félméteres zsineggel vannak kikötve a bálákhoz. Az idős gazda egyedül látja el az összes állatot, elegendő takarmányra sincs pénze. Egy éve, amikor a büntetőeljárás indult ellene, három tehene pusztult éhen.

„Az állapotok változatlanok fenn a tanyán. A disznó még mindig a méterszer méteres ketrecben sínylődik a saját ürülékében, és nem tudunk egyről a kettőre lépni, nem tudjuk elvinni az állatokat addig, amíg nem kapunk rá engedélyt” – mondta Kráml Georgina önkéntes állatvédő.

hirdetés

A Veszprémi Törvényszék elrendelte az állatok előzetes értékesítését, a törvényszéki végrehajtó kijelölése folyamatban van, ő intézkedik az állatokról a továbbiakban. A rendőrség közben az állomány megfogyatkozása miatt újabb eljárást indított.