Újabb adatokhoz jutott a Gyurcsány-párt a trafikmutyiról

Egy volt fideszes önkormányzati képviselő tárta fel elsőként, hogy a nemzeti dohányboltokat politikai alapon osztogatták a kormánypártok 2010 és 2014 között.

Negyven dossziét töltenek meg a trafikpályázatok második körének dokumentumai. A papírokra a Demokratikus Koalíció volt kíváncsi, az ellenzéki párt adatigénylési pert indított, amelyet meg is nyert. Az első pályázati kör anyagát 2014 májusában adta át a Nemzeti Dohánykereskedelmi Zrt. a pártnak, a másodikét pedig most.

„Az Orbán-kormány működésének, a maffiaállamnak egyik legjellemzőbb és legjobban mutatott megoldása volt, amikor csókosoknak trafikokat juttatott. Ez ellen tiltakozva mutatjuk be mindezt. Volt, aki trafikot kapott, volt, aki földet, van, aki pedig európai uniós támogatást kap. Kinek mi jut és ennek a működését és ennek a dokumentumait láthatjuk itt majd” – jelentette ki a DK alelnöke.

A trafikmutyit 2013 tavaszán leplezte le az LMP egyik társelnöke, Hadházy Ákos, aki akkor még a Fideszben politizált Szekszárd egyik önkormányzati képviselőjeként. Azt állította, hogy a tolnai megyeszékhelyen a kormánypárt helyi vezérei választották ki a nyerteseket a pályázók közül. Később előkerült egy hangfelvétel, amely igazolta a politikus szavait. A Demokratikus Koalíció a bíráló bizottságok tagjainak nevét, a bírálati lapokat és az értékelési jegyzőkönyveket kapta meg.

„Teljesen egyértelmű bizonyítékok akkor lettek volna, hogyha a pályázatokat is megismerhetjük, mert ezeket még mindig nem adták oda és még mindig nem ismerhetjük meg, hogy milyen pályázatokat adtak be a nyertesek. Azt pedig azonnal megakadályozták, hogy megtudjuk a vesztesek pályázatait is, mert azt visszaküldték” – közölte Hadházy Ákos, az LMP társelnöke.

Az ügyészség nem találta gyanúsnak a pályáztatás menetét, három év elteltével tavaly tavasszal bűncselekmény hiányában lezárta a trafikügyben indított nyomozást.