Új parancsnok a légi ezrednél

Új parancsnokot neveztek ki a pápai központtal működő Nehéz Légiszállító Ezrednél. Az eddigi amerikai parancsnokot a norvég parancsnokhelyettes váltotta.

A zászló jelképezte a parancsnokság átadását a pápai repülőtéren. Itt van ugyanis a Nehéz Légiszállító Ezred központja. A parancsnokságot a norvég királyi légierő főtisztje, Björn Gohn-Hellum vette át, aki korábban parancsnokhelyettesként szolgált az ezrednél.

„Két éve vagyok itt, de teljesen más feladat lesz első számú parancsnoknak lenni. Természetesen szeretném az ezredet abba az irányba továbbvinni, mint a korábbi parancsnok. Ugyanakkor az én személyiségem más, más vezetői értékekben hiszek és más módját fogom választani az együttműködésnek a közvetlen kollégáimmal, ez lesz talán némi változás a bázis életében” – mondta Björn Gohm-Hellum, a norvég királyi légierő főtisztje.A Stratégiai Légiszállítási Képesség elnevezésű programhoz tizenkét, többségében NATO-tagállam csatlakozott. Ők C-17-es szállítógépekkel szolgálják saját védelmi céljaikat, valamint eleget tesznek az ENSZ, az Európai Unió vagy a NATO felé vállalt kötelezettségeiknek – mondta a leköszönő elnök.„Segédkeztünk különböző feladatok végrehajtásában az elmúlt öt évben, és ez alatt a világ minden táján megfordultunk, ha szükség volt ránk. 2014-ben például a feladataink túlnyomó részét Afganisztánban végeztük, míg az elmúlt időszakban inkább délebbre, Afrikában is repültünk, és európai országokba is szállítottunk” – emlékeztetett Trevor W. Nitz.A pápai bázissal működő ezred olyan képességekkel is rendelkezik, mint a légi utántöltés, a teherdobás vagy a taktikai leszállás.