Új megszállási emlékművet akar a Párbeszéd

A párt szerint a jelenlegi Szabadság téri emlékmű csak a német megszállók felelősségét hirdeti, a magyar államét nem.

Új emlékművet állíttatna a kormánnyal a német megszállás áldozatainak a Párbeszéd, ezért a párt aktivistái letakarták a jelenlegi Szabadság téri emlékművet. A Párbeszéd elnökségi tagja szerint Orbán Viktor kettős beszédet folytat, hiszen amíg az izraeli miniszterelnök előtt elismerte a magyar állam felelősséget a második világháborús zsidó deportálásokban, addig a kormánya által állított emlékmű csak a német megszállók felelősséget hirdeti.

„Pont azok érzik nagyon sérelmesnek, akikre emlékeznénk, hiszen úgy érzik, hogy a magyar állam felelősségét teljesen elhárítja az emlékmű, ezért azt gondoljuk, hogy ennek nincs itt helye” – hangoztatta Béres András. A párt elnökségi tagja azt is elmondta, hogy a Párbeszéd aktivistái és politikusai most csak ideiglenesen tudják kitakarni az emlékművet, viszont Orbán Viktornak hatalma lenne ezen változtatni. „Ha komolyan gondolta azt, amit mondott, akkor itt az ideje, hogy ne csak szavakkal, hanem tettekkel is demonstráljon, távolítsa el ezt az emlékművet a város szívéből, és építsenek helyette egy olyat, ami nem megosztja, hanem egyesíti a nemzetet” – jelentette ki a politikus.