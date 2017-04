Ügynökmúltja miatt távozik posztjáról a Ökumenikus Segélyszervezet elnöke

Lehel Lászlóról a Magyar Nemzet tárta fel, hogy a kádári állambiztonságnak dolgozott. A cikk szerint az evangélikus lelkészt a 80-as évek elején szervezték be titkos megbízottként. Lehel László az 1991-es alapítás óta vezeti a karitatív szervezetet, amelynek egyik jószolgálati nagykövete Orbán Viktor felesége, Lévai Anikó.

Lukács Csaba, a Magyar Nemzet újságírója tárta fel azokat a dokumentumokat, amelyek bizonyítják, hogy Lehel Lászlót 1983. április 25-én beszervezték. Filozófus fedőnévvel a feladata az evangélikus egyházi reakció tevékenységének ellenőrzése volt. Az újságíró szerint bizonyíthatóan több jelentést is Lehel László készített.

„Nem lehet megtalálni a jelentéseit. Erre többféle magyarázat van. Az egyik az, hogy takarítottak utána, a másik az, hogy még nem kerültek be az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárába. Így nem lehet pontosan felmérni, hogy mennyire hasznos tagja volt az akkori rendszernek. A keresztjelentések, tehát az éves jelentések azt igazolják, hogy dolgozott, elégedettek voltak vele a tartói, tehát azt mondták, hogy ez egy szorgalmas munkatárs” – magyarázta Lukács Csaba, a Magyar Nemzet újságírója.



A Belügyminisztérium az ügynökeiről azt is nyilvántartotta, hogy ki mire használható, és milyen képességekkel rendelkezik. Eszerint Lehel Lászlót eszmei-politikai meggyőződése miatt szervezték be, a folyamat gyorsan ment, az együttműködést szívesen vállalta.

Kerestük az Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatóját, ám vasárnap nem lehetett elérni. Közben az Ökumenikus Segélyszervezet közleményben tudatta, hogy Lehel László felfüggeszti elnök-igazgatói tevékenységét május elsejétől annak érdekében, hogy magánemberként védhesse igazát. Az elnök-igazgató feladatait átmenetileg a szakmai igazgatókból álló négytagú testület látja el.

Inkább a megrendelőt kutatják

A humán tárca parlamenti államtitkára szerint a kormány eddig mindent megtett a kommunista múlt feltárása érdekében. Az előző rendszert titkosszolgálati dokumentumait vizsgáló testület inkább a jelentések megrendelőit kutatja. „Az áldozatok információs kárpótlása már korábban megvalósult, hiszen ők most beletekinthetnek ebbe az aktába, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága pedig a teljes közösség nevében az ország nevében tekint bele ezekbe az iratokba, és hozza nyilvánosságra mindenki számára, nem csak az érintett áldozat számára, akivel szemben ezeket a cselekményeket lefolytatták hanem, mindenki számára nyilvánosságra hozza, és azt a fontos célt szolgálja, hogy leginkább a megrendelőknek, a rendszer üzemeltetőinek, a rendszer kitalálóinak a neve kerüljön elsőként nyilvánosságra” – fogalmazott Rétvári Bence.