Ügyesen lavírozott Kovács az egyetemen, ma már nem menne

A ma érvényes plágiumszabályok alapján már nem szerezhetne két helyen doktori fokozatot az Orbán-kormány szóvivője – írja a Magyar Nemzet.

A Közép-európai Egyetem a Hír TV-vel közölte, hogy Kovács Zoltán a doktori képzés akkori szabályai alapján végezte párhuzamosan a két doktori képzését.

Kovács disszertációit az Alfahír hasonlította össze, így derült ki, hogy lényegében ugyanazzal a dolgozattal a 2000-es évek elején a Debreceni Egyetemen magyar, a CEU-n pedig amerikai doktorit szerzett.

A Magyar Nemzet megjegyzi: a kormányszóvivő esete azért érdekes, mert az év elején a CEU-val szemben indított kormánypárti kampányban többször kritizálta az intézménynek azt a versenyelőnyét,amivel 15 évvel korábban még ő maga is élt.

Kovács Zoltán közleményében úgy fogalmaz, hogy az akkori eljárási és akadémiai szabályoknak megfelelően járt el. A Jobbik viszont gyengének tartja a kormányszóvivő doktori dolgozataival kapcsolatos magyarázatát.

Dúró Dóra reggeli műsorunkban azt mondta: gyanús, hogy a kormányszóvivő nem tud egyértelmű választ adni az ügyben.

„Ez a magyarázat, amit Kovács Zoltán adott, azért ez több szempontból is gyenge. Hogyha ő úgy gondolta, hogy ugyanazt a dolgozatot be lehet adni két helyre, és ez szabályos, akkor miért nem szó szerint ugyanazt a dolgozatot adta be? Miért változtatott rajta? Hogyha pedig nem szabályos, akkor az teljesen egyértelmű, hogy ellenkezik a doktori szabályzattal is és a jogszabályokkal is. Megvárjuk a CEU-nak a vizsgálatát természetesen, hogy az akkori doktori szabályzattal ellentétes volt-e, és ők fogják kimondani nyilván a végső szót” – fogalmazott a politikus.

