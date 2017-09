Úgy tűnik, nagyon titkolni akarják a gyár ügyeit

A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészségnek pattintotta át a legfőbb ügyész a csornai napelemgyár körüli visszásságok vizsgálatát.

Polt Péter válaszában azt írta: az ügyben sem feljelentés, sem beadvány nem érkezett az esetleges szabálytalanságok miatt. A köztársasági elnök szülővárosában 2014-ben tették le a gyár alapkövét, a beruházáshoz az állami Eximbank hétmilliárd forintos hitelt adott, de a Nemzetgazdasági Minisztériumtól is milliárdos támogatást nyertek. Ezek ellenére még nem készült el a beruházás.

„A legpesszimistább becslések szerint is már több mint két éve termelnie kellene ennek az üzemnek, ehelyett csak a váza van kész. Technológia nincs bent, illetve azt is lehet tudni, hogy a korábban már felvett alkalmazottakat is elküldték. Mindeközben hiába kérdezek két minisztériumot, legfőbb ügyészt, számos államtitkárt, nem sikerül nekem országgyűlési képviselőként kiderítenem, hogy a hétmilliárd forintnyi eximbankos hitelkeretből – ami közpénz, ezt nagyon hangsúlyozni – mennyit is hívott le az építkezésért maga a cég, illetve ezen kívül még egy hárommilliárd forintos állami külön keret is a cég rendelkezésére állt” – hívta fel a figyelmet Magyar Zoltán, a Jobbik országgyűlési képviselője.