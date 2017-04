Tűzvédelmi gyakorlatot hajtottak végre a Balatonon

Most először tartottak tűzvédelmi gyakorlatot a Balatonon. Az egyik katamaránon szimulált tűz ütött ki, a hajósok a katasztrófavédelemmel és a vízirendészettel együtt oltották a lángokat.

A vízirendőrök tudtak a leggyorsabban a füstölgő Badacsony katamaránhoz érni. A tűzvédelmi gyakorlaton a Szent Miklós motoros is részt vett a mentésben.

„Nekünk a feladatunk csak tényleg az, hogy feljuttassuk a szakembereket a hajó fedélzetére, és utána pedig biztosítási feladatokat lássunk el a hajó mellett az esetlegesen vízbe eső, vízbe ugró utasok mentése érdekében” – mondta Verb István, a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság osztályvezetője.

A gyakorlat során száz utast kellett átmenteni másik utasszállítóra, és a hajón keletkezett tüzet is eloltották. „A vízvételezést több módon is meg tudjuk oldani, egyrészt a hajókban beépített saját tűzoltórendszer igénybevételével, de szivattyúkkal is rendelkezünk, amelyekkel a motorcsónakokból tudjuk a tüzet oltani” – mondta Kekecs Károly Richárd, siófoki tűzoltóparancsnok.

Egy balatoni utasszállító hajón sem ütött még ki tűz, de tavaly már kellett utast újraéleszteni a személyzetnek. A hajósokat elméleti és gyakorlati oktatásban is részesítik, hogy tudják, hogy kell reagálni egy ilyen vészhelyzetben.

„A múltkor volt egy olyan alkalom, amikor egy szimulált tüzet kellett a kollégáknak oltani, tehát ebben elég széleskörűen részt vettek a munkavállalóink, jómagam is kipróbáltam, és azt kell hogy mondjam, hogy roppant tanulságos kézbe véve egy poroltót ténylegesen leküzdeni egy tüzet, mint egy oktatóteremben hallani erről” – mesélte Kollár József, a Balatoni Hajózási Zrt. vezérigazgatója.

A balatoni hajózási szezon szokás szerint nagyszombaton, április 15-én indul.