Türelmi zónákat sürgetnek az érdekvédők

Törvénymódosításokat javasolnak a kormánynak a szexmunkások. Érdekvédelmi szervezetük első lépésként a türelmi zónák kijelölését szeretné elérni, amire a törvény már évek óta lehetőséget ad. Annak ellenére bíznak abban, hogy választ kapnak felvetéseikre, hogy 2011 óta a kormányzat gyakorlatilag egyetlen megkeresésükre sem reagált érdemben.

Hiába van róla törvény, nemcsak a kerületekben, de a vidéki városokban is elmaradt a türelmi zónák kijelölése. Ebben szeretne gyors változást elérni a 17 éves fennállását ünneplő szexmunkások érdekvédelmi egyesülete, amely az elmúlt hónapokban végzett kérdőíves felmérés alapján számos konkrét javaslatot fogalmazott meg a törvényalkotók számára.

hirdetés

„Van egy azonnali kézzel fogható javaslatunk: az önkormányzatok végre lássák be, hogy ez egy létező tevékenység, fogjanak össze, és legyenek kijelölve olyan területek, ahol a szexmunkások legálisan tudnak dolgozni, mert a törvény azt mondja, hogy mindenhol tilos, ha ki van jelölve az a terület, ahol dolgozhatnak” – jelentette ki Földi Ágnes, a Szexmunkások Érdekvédelmi Egyesületének elnöke.

Az egyesület jogásza szerint hiába lesznek bűncselekmények áldozatai, mégsem mernek a hatóságokhoz fordulni a szexmunkások, mivel a rendőrség és a bíróság is előítéletes velük szemben.

„Gyakorlatilag a legtöbb szexmunkás úgy gondolja, hogy nekik nincsenek jogaik. Ha bántalmazza őket valaki, megverik, kirabolják őket, nem tesznek feljelentést, mert ők ezt csinálják, tehát nincsen joguk arra, hogy személyi védelmet kapjanak a rendőrségtől. És ugyanezt a rendőrség vissza is csatolja feléjük, hogy te tehetsz róla, és nem is tehetsz feljelentést, meg aztán ennél képtelenebb dolgokat is mondanak nekik” – ismertette Makó Klaudia, az egyesület jogásza.

Az érdekvédők sajtóreferense szerint a legtöbb szexmunkás kényszerből végzi ezt a munkát, és ha lehetősége lenne rá, kilépne belőle. Ehhez azonban segítségre lenne szükség.

„A törvényi szabályozáson is lehetne egyetlen mozdulattal javítani, ha csak annyit csinál a törvényhozás – ami nulla forintba kerül –, hogy megszünteti például a védett övezetek tényállását, ami csak arra való, hogy az alapján összevissza bírságolják a szexmunkásokat. Vagy hogyha lehetne bérelni lakást szexmunka céljára, azzal már sokkal nagyobb biztonságban és könnyebb körülmények között dolgozhatnának ezek az emberek” – mondta Papp Réka Kinga, az egyesület sajtófelelőse.

hirdetés

Az érdekvédelmi szervezet úgy számol, hogy 8-10 ezer szexmunkás lehet ma Magyarországon. Az ő érdekükben előkészített javaslataikat megküldik az illetékeseknek – annak ellenére teszik újra ezt, hogy 2011 óta gyakorlatilag egyetlen megkeresésükre sem reagáltak érdemben.