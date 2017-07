Tüntettek a drukkerek új címerük ellen

Több száz újpesti szurkoló tüntetett a futballcsapat címerének megváltoztatása ellen a Megyeri úti Szusza Ferenc Stadionnál.

A csapat vezetősége kedden jelentette be, hogy megváltoztatják a címert, ami óriási felháborodást váltott ki. Az anyaegyesület UTE igazgatója jelezte: perre mennek, ha a csapat tartósan az új címert használja, azt ugyanis nem lehet egyoldalúan megváltoztatni.

A szurkolók szerint a belga tulajdonos, Roderick Duchatelet elvesztette maradék hitelét is. A rendezvény rendbontás nélkül ért véget.

„Kérdem én, hogy is várhatjuk el egy ilyen embertől, hogy megértse, mit cselekszik, amikor egy ilyen döntésre szánja el magát. Hogy is várhatjuk el egy ilyen embertől, hogy őrizze és ápolja hagyományainkat? Hisz amióta csak itt van, azóta rombol. Mióta itt van, egyet lépünk előre, de hármat vissza. Látjuk, mi folyik a többi csapataiknál is, és tudjuk, hogy a rombolás nála családi hagyomány” – mondta egy szurkoló, Bitter Csaba.