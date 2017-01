Tüntetnek Dunaújvárosban a víz- és távhőhiány miatt

Az ellenzéki pártokat is támadta Dunaújváros fideszes polgármestere a helyi víz és távhőszolgáltatás akadozása miatt. Az ellenzék szerint azonban a problémát nem ők, hanem a városvezetés és a közműcég konfliktusa okozza. Bár a szolgáltatás kezd helyreállni, a lakók tüntetéssel követelnek garanciát a hálózat javítására.

„Erre közölte a két úriember, hogy nekik ki van adva, hogy nem mehet be csak egy ember az ügyfélszolgálathoz, és ő senkit nem tud értesíteni, neki nincsen telefonszáma, neki semmije nincsen, és ezért nem tud mit csinálni” – biztonsági őrök állták útját azoknak a lakosoknak, akik a dunaújvárosi víz és távhőszolgáltató vezetőségétől kértek volna magyarázatot arra, hogy miért akadozik a vezetékes víz és távhő szolgáltatás év eleje óta a városban. Nemcsak az alacsony víznyomásra, de annak szennyezettségére is hivatkoznak, egy nézőnk fényképekkel mutatta be, hogy milyen minőségű vízben volt kénytelen gyermekének a lázát csillapítani. A Jobbik feljelentést tett az ügyben.

„Bízom benne, hogy feljelentésünk hatására is egyfajta hatósági nyomásgyakorlással el tudjuk azt érni, hogy a jövőben sem lesz ilyen vízkimaradás Dunaújvárosban, amely megkeserítette több száz dunaújvárosinak a hétköznapjait. Nem volt víz, nem volt fűtés – gyenge volt a fűtés az elmúlt időszakban több lakásban. Én azt gondoltam, hogy meg kell tennünk azt a feljelentést, amivel nyomást tudunk gyakorolni, mind a politikai erőre, merthogy ebben kőkeményen benne van a helyi Fidesz is” – nyilatkozta a Jobbik országgyűlési képviselője, Pintér Tamás.

A város kormánypárti polgármestere eddigi egyetlen közleményében nemcsak a közműszolgáltatónak, de két ellenzéki pártnak is nekiment: mint írják, a Jobbik jelen ügy esetében is a migránsokat simogató „Gyurcsány-párt” mellé állt. A párbeszéd szerint az önkormányzat a megoldás keresése helyett problémákat generál.

„A helyi önkormányzat ezzel a közleménnyel tette politikai üggyé ezt a problémát, én azt várom az önkormányzattól, hogy konkrét cselekvési tervet mutasson be, amivel meg lehet oldani azt, hogy elegendő vízhez jussanak a városlakók” – mondta Szabó Zsolt, a Párbeszéd helyi önkormányzati képviselője.

A politika teszi tönkre a közműszolgáltató céget, mondta a DK helyi képviselője. Besztercei Zsolt szerint 100 milliókat vontak el a végtől a rezsicsökkentés miatt, így fordulhatott elő, hogy a szükséges karbantartást sem végezte el a cég, de a tulajdonosok közötti vita is nehezíti a helyzetet.

„A kisebbségi tulajdonos és az önkormányzat között évek óta vannak viták, de én azt gondolom, hogy az az önkormányzat, az a polgármester, aki a saját akaratát, illetve a város érdekét, a lakók érdekét nem tudja keresztülvinni egy önkormányzati cég esetében, az alkalmatlan arra a pozícióra, amit betölt” – véli Besztercei Zsolt DK-s önkormányzati képviselő.

A városházára ugyan beengedték a küldöttséget, azonban érdemi információt itt sem kaptak. Egyedül a Jobbik képviselőjét fogadta a város jegyzője. Pintér Tamás szerint hazugság, amit a szolgáltató állít.

„Az elmúlt időszakban megkapták azokat az összegeket, a jegyző asszony elmondása szerint is, amivel a normális működéshez megfelelő hőmérsékletet, illetve vizet tudták volna a lakosság számára biztosítani” – mondta a politikus.

Az elégedetlen lakosok kedd délutánra tüntetést szerveznek a szolgáltatás állandó színvonalának javításáért, valamint a jelenlegi problémák kezeléséért.