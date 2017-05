Körülbelül 10-20 ezer embert várnak a párt mai tüntetésére, és nem tartanak attól, hogy a rendezvényükön rendbontás lesz, bár a Fidesz-székházhoz viszonylag közel ér véget a demonstráció, közölte portálunkkal Hajnal Miklós, a Momentum szóvivője.

A Szabadság térről a Hősök tere felé tartó menet azonban nem ejti útba a Lendvay utcát, és az Andrássy út végén felállított színpadnál ér véget. A szóvivő emellett elmondta, mintegy 100 aktivistájuk biztosítja majd a rendezvényt, figyelnek rá, hogy ne történjen provokáció.



Hajnal Miklós kérdésünkre elmondta, lehet, hogy a Momentum szervez még hasonló utcai megmozdulásokat. „Tüntetéssorozatot egyelőre nem tervezünk. A közelmúltban az utcára vonuló fiatalokat az utcai jelenlét egyéb formáival szeretnénk megszólítani. De nehéz előre tervezni, és ha lesz még a CEU-ügyhöz hasonló felháborító döntés, elképzelhető, hogy akkor már a Momentum fogja szervezni a tiltakozást” – mondta. Erre szerinte leginkább akkor kerülhet sor, ha úgy látják, hogy „az Oroszországhoz való közeledés és Európától való távolodás nyilvánvalóbbá válik”. Mint mondta, a közeljövőben ez a téma mindenképpen az egyik központi üzenetük lesz.



A Momentum áprilisban két népszavazási kérdést is benyújtott a Nemzeti Választási Irodánál, az egyiket a lex CEU visszavonásáért, a másikat a 8 éves miniszterelnöki hivatali limit bevezetéséért (ha ezt ma bevezetnék, jövőre Orbán Viktor és Gyurcsány Ferenc sem indulhatna a miniszterelnökségért). Bár a határidő közeleg, az NVI eddig nem döntött arról, el lehet-e kezdeni hozzájuk az aláírásgyűjtést. Hajnal Miklós elmondta, attól tart, hogy az NVI politikai okokból elkaszálja a kezdeményezést. Ebben az esetben a Momentum a Kúria elé vinné az ügyet, mert úgy látják, jogilag rendben vannak a kérdések. „Ez egy hosszú procedúra lenne, így nem valószínű, hogy még a választások előtt lehetne népszavazás a kérdésekben” – mondta.



Hajnal Miklós beszélt arról is, hogy ha az NVI ennyire erősen fideszes befolyás alatt áll, lehet-e egyáltalán szabad választásra számítani 2018-ban (a Momentum egyénileg indul a választásokon, terveik szerint mindegyik egyéni választókerületben indítanak jelöltet). Szerinte lehet, hiszen a szavazatszámláláson a pártok delegáltjai és nemzetközi megfigyelők is részt vesznek, tehát sokkal feltűnőbb lenne elcsalni egy választást, mint népszavazási kérdéseket mondvacsinált jogi indokokkal elkaszálni. „Ezt még a Fidesz sem teheti meg. Ha megpróbálnák, akkor nem választás útján zavarnák el őket az emberek” – mondta.

