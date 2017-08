Túlárazó haveri cég nyert, megsemmisítették a pályázatot

Lélegeztetőgépeken is nyerészkednének a kormányközeli cégek az LMP szerint. Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ tenderén ugyanis annak ellenére a haveri cégeket választották, hogy ajánlatuk 700 millió forinttal drágább volt, mint az egyik óriáscégé. A Közbeszerzési Döntőbizottság végül megsemmisítette a pályázatot, és 50 millió forintra bírságolta az ÁEEK-t.

„A kormány ezzel a szórakozással, ezzel a lopási technikával emberéleteket veszélyeztet” – fogalmazott Hadházy Ákos, az LMP társelnöke.

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ lélegeztetőgép-tenderére 700 millióval drágábban adtak árajánlatot a csókosok, mint az egyik óriáscég, amelyet végül ki is zártak a pályázatból.

„Felháborító, disznóság és gyalázat, hogy mit talált ki az Állami Egészségügyi Szolgáltató Központ, hogy minek alapján minősíti alkalmatlannak a GE óriáscégnek a lélegeztetőgépeit. Olyan kritériumot írt bele utólag a közbeszerzésbe, hogy ha ezt egy gép teljesíteni tudja, azzal akár életeket is veszélyeztet” – tette hozzá Hadházy.

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központot 50 millió forintra bírságolta a Közbeszerzési Döntőbizottság a sürgősségi és intenzív ellátásban alkalmazott lélegeztetőgépek, valamint monitorok beszerzésére kiírt pályázat miatt.

A pályázatból kizárt General Electric 1 milliárdért szállított volna eszközöket, addig a másik három ajánlattévő cég nagyon hasonló összegért, 1,7 milliárd forintért kínálta a gépeket.

„Rendkívül gyanús az, hogy ilyen mértékben túláraznak egy ilyen beszerzést. A mi jogászaink is vizsgálják annak a lehetőségét, hogy a jogorvoslati fórumokat kihasználva később mit lehet tenni ennek megakadályozása érdekében, illetve azt is, hogy szükség van-e jogszabály-módosításra ahhoz, hogy ne történhessen meg mindez még egyszer. Már az a mentalitás, hogy egészségügyi beszerzések esetében is a korrupció felmerül, önmagában is mutatja ennek a rendszernek a velejéig romlott, korrupt mivoltát” – nyilatkozta Dúró Dóra, a Jobbik országgyűlési képviselője.

A szocialisták szerint az elmúlt hét évben a közbeszerzések egyharmadát a túlárazó kormányközeli cégekre írták ki. „Nem lehet megengedni azt, hogy bármilyen színezetű, magát hatalomnak tekintő kormány – mert ez az – olyan közbeszerzéseket folytasson le, amelyek nem máshoz, mint a pénzek ellopásához vezet. Ezen változtatni kell” – fogalmazott Gúr Nándor, az MSZP alelnöke.

A kancelláriaminiszter szerint ha van elég pályázó, akkor nem tudják kijátszani a közbeszerzéseket. „Az a kérdés, hogy azok, akik kihozták az egyébként később felfüggesztett és megbírságolt döntést, melyik büntetést érdemlik: a fej, a fül vagy egyéb testrész levágását. Na ez a kérdés. Nem a rendszer rossz, félreértés ne essék, mert a rendszer megvédte az állam érdekét, a költségvetést. Az a kérdés, hogy akik a döntést hozták, amelyet a közbeszerzési hatóság felfüggesztett, azoknak a kollégáknak mi lesz a sorsuk, ezt kell megvizsgálni” – jelentette ki Lázár János.

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ nem fogadja el a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatát, közigazgatási pert indít ellene.