„Tudtam, hogy Trump rossz lesz”

2017. január 29.

Martin Schulz Orbán Viktort mellett Donald Trumpot is bírálta. Nem volt ezzel egyedül a német kancellárjelölt, világszerte komoly felzúdulást okozott a kitiltásokról szóló rendelet. Több helyen tüntettek is, de voltak demonstrációk az intézkedés mellett is.