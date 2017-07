Tudták, hogy kópia, mégis kifizették a „halszagú” dalt

A szerző maga vallotta be, hogy egy újra felhasznált dalért tett el 50 millió forintot.

Schmidt Máriáék tudták, hogy az 1956-os emlékév dala nem eredeti mű, mégis 50 millió forintot fizettek érte – ezt a Heti Válasznak adott interjújában mondta Desmond Child. Az már korábban kiderült, hogy a 2007-es dalát újrahasznosító zeneszerző nem kért pénzt munkájáért, és ingyen dolgoztak a dalt feléneklő művészek is. A közmédia is ingyen biztosította a felvételéhez a stúdiót és a technikai személyzetet is.

