Tudni akarnak minden iskolai sítáborról

Soron kívüli jelentést kér az iskolai sítáborokról a Klebelsberg Központ (KK) a veronai buszbaleset után – tudta meg a Magyar Nemzet.

A kedd késő délután kiküldött levélre az igazgatóknak legkésőbb ma reggel válaszolniuk kell. Nemcsak azt kell megírniuk, mikor, hol lesz a tábor, de azt is, hány tanuló, felnőtt kísérő és iskolán kívüli személy utazik. Az iskoláknak jelenteniük kell azt is, maguk szervezik-e a sítábort vagy külsős cégre bízzák. Ahol busszal szállítják a diákokat, ott a járművet biztosító cég nevét is meg kell adni.

