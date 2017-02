Trump rendeletén felbuzdulva keményít be a magyar kormány

Az amerikai egészségügyi ellátást veszélyezteti Trump beutazási korlátozása. Trump megválasztására alapozza a magyar kormány a menekültekre vonatkozó újabb szigorítási tervezetét. Nem szólalhat fel a washingtoni szenátusban egy demokrata politikus, mert kritizálta az elnök főügyészjelöltjét. Külföldi lapszemle.

Az amerikai egészségügyi ellátás működését akadályozza a Trump-féle beutazási korlátozás – írja a New York Times. Az Egyesült Államokban praktizáló háziorvosok 42 százaléka külföldi származású, legtöbbször hozzájuk tartoznak a szegényebb körzetek és a veteránkórházak is. Minnesota állam egyetemén külön kezdeményezés segíti a menekültként Amerikába érkező orvosok elhelyezkedését, ők legtöbbször olyan kisvárosokba kerülnek, ahová a nevesebb amerikai egyetemeken diplomázott orvosok nem akarnak menni. Az Egyesült Államokban több mint 15 ezer olyan orvos dolgozik, aki a Trump-rendeletben meghatározott hét muszlim többségű országból származik.

Trump bátorította fel Magyarországot, hogy szigorítsa drákói menekültpolitikáját – olvasható a Huffington Postnál. A lap beszámol arról a magyar tervezetről, mely szerint a menekültstátuszt kérvényezőket akár hónapokra is őrizetben tarthatják, amíg kérvényük elbírálása tart. A jelenleg hatályos uniós jogszabályok szerint a menekültek szabadon mozoghatnak az országon belül. A magyar kormányszóvivő azt mondta: a magyar álláspontot az új amerikai elnök megválasztása is alátámasztotta. Kovács Zoltán hozzátette: tiszteletben tartják Trump beutazást korlátozó elnöki rendeletét, a washingtoni menekültpolitika a kormány szerint enyhítheti a migrációs válság feszültségét.

Hallgatásra ítéltek egy demokrata szenátort az amerikai szenátusban, miután kritizálta az elnök főügyészjelöltjét – számol be a BBC. Elizabeth Warren Jeff Sessions meghallgatása során felolvasta, mit írt róla Martin Luther King özvegye 30 évvel ezelőtt. Coretta Scott King 1986-ban azért írt Ronald Reagannek, mert ellenezte, hogy szövetségi bírónak nevezzék ki azt, aki „a ráruházott csodálatos hatalmat arra használná, hogy megfélemlítse és megrémissze az idősebb fekete lakosságot”. Warren szenátor idézte a néhai Ted Kennedyt is, aki szerint Sessions kinevezése egy szégyenletes korszakba való visszatérést jelezne. Az alabamai szenátorként dolgozó Sessionst több vád is érte rasszizmus miatt. Elizabeth Warrent a szenátus megintette, és a jelölési meghallgatásokon már nem kaphat szót.