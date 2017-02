Transzplantáció: alig pár napot élt meg az állami kiírás

Eseti megbízásokkal szállítják a szerveket külföldre, illetve külföldről Magyarországra. Az állam állandó partnerben gondolkodott, de a közbeszerzési hirdetményt néhány napon belül visszavonták. Az egészségügyi miniszter a veronai balesetre hivatkozik ugyan, de a pályázatot a szerencsétlenség után írták ki.

Az első megállapodást 2011-ben írta alá az akkori egészségügyi államtitkár az eurotransplanttal, de teljes jogú taggá csak 2013 nyarán vált Magyarország. Az Eurotransplant egy alapítvány, amely hét európai országban szervezi a szervcserét. Magyarországi partnere a Vérellátó Szolgálat, ahol külön koordinációs iroda működik. A szerveket légi úton szállítják el Magyarországról vagy hozzák Magyarországra más tagállamokból. A munkára január végén nyílt közbeszerzési pályázatot írtak ki, amelyet néhány nap elteltével eredménytelenné nyilvánítottak. A nyertesnek azt kellett volna vállalnia, hogy egy éven át, éjjel-nappal fenntart két repülőt az Eurotransplantnak. A gépeknek két órán belül a levegőbe kell emelkedniük, ahogy megkapták a riasztást.

„Azért került visszavonásra, mert szeretnénk kiterjeszteni a gépnek a működését más eseményekre is, erre jó példa volt – sajnos – a veronai buszbaleset is, ahol, sajnos, bérelt géppel kellett kiküldeni a mentőszolgálat képviselőit azért, hogy felmérjék a terepen, hogy mire van szükség egyébként a mentőszolgálat részéről hazaszállítás ügyében. Tehát most a funkciók eggyel növekszenek és meg kell vizsgálni, hogy ehhez milyen géptípusokra van szükség. Én azt gondolom, hogy nagyon hamar ki lesz írva ez a kiírás” – közölte Ónoódi-Szűcs Zoltán, az Emmi egészségügyi államtitkára.



Az Eurotransplant-szállítások jó részét jelenleg egy magáncég, a TrustAir Aviation Kft. végzi. A társaság egyik közvetett tulajdonosa az állami légimentők korábbi vezetője, Túri Péter, a másik pedig a kormányközeli milliárdos, Garancsi István. „Azt kell tudni, hogy a megrendelések száma a nálunk lévő valamennyi statisztikai adat birtokában mondhatom, hogy elenyésző ahhoz képest, amennyi valós repülési feladat van. Tehát mondjuk mi a valós repülési feladatok maximum 20 százalékára kapunk megkeresést. November-decemberben tizenegy darab transzplantációs szállítás volt, ebből a TrustAir Aviation mindössze hármat végzett, a másik nyolcra megkeresést sem kapott. Innentől kezdve, hogy ez miért és hogyan és mikor zajlik, arról nem tudok. Én azt tudom mondani önnek, hogy a mi cégünk engedéllyel rendelkezik, teljesen legálisan, teljesen transzparens módon végzi, vagy végezhetné ezt a feladatot, abban az esetben, ha megkeresést kapunk” – nyilatkozta Túri Péter.

A Vérellátó Szolgálat szervkoordinációs irodájától nem tudtuk meg, hogy a TrustAir Kft. mellett kik szállítanak még szerveket, miként az sem, hogy a közbeszerzési eljárás visszavonása okoz-e fennakadásokat. A hirdetményből egyébként nem derül ki, hogy az állam mennyi pénzt szán a transzplantációs szállításokra, az összeg rovatban ugyanis 1 forint szerepelt.