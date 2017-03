Továbbra sincs megállapodás a BKV-sok béremelésének ügyében

Eredménytelenül zárult a BKV vezetésével folytatott bértárgyalása az érdekképviseleteknek.

A Hír TV-nek az Egységes Közlekedési Szakszervezet elnöke azt mondta, egy hét türelmet kért a társaság vezérigazgatója a források előkerítésére. A dolgozók három évre összesen 30 százalékos béremelést követelnek, az állami tulajdonú közlekedési társaságoknál ugyanis hasonló mértékben nőnek a fizetések. A szervezet elnöke szerint fennáll annak a veszélye is, hogy a dolgozók béremelés nélkül Bécsbe mennének dolgozni, ahol jelenlegi fizetésük háromszorosát is megkereshetik.

„A mai tárgyalások is eredménytelenül záródtak, annál is inkább, mert semmilyen ajánlat nem hangzott el a menedzsment részéről, egy informális beszélgetésnek tartom, ahol jelenleg is az a tájékoztatás hangzott el, hogy nincs egyelőre, nem áll rendelkezésre az a mérték, melyet a szakszervezetek mint követek megfogalmaztak. Türelmet kér a BKV vezérigazgatója, hogy a források felkutatására sor tudjon kerülni. Egyhetes ultimátumot adtunk. Már a szakszervezetek is rövid határidőt jelöltek meg, a mai egyeztetést meghallgatva természetesen egyeztetünk. Az egyhetes időszakot mindenféleképpen megvárjuk, és jövő héten lehet, hogy már többet tudok mondani, vagy valamilyen bejelentést tudunk tenni. Egyelőre várunk” – mondta el Nemes Gábor, az Egységes Közlekedési Szakszervezet elnöke.

