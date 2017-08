Történelmi mezőgazdasági gépek Arnóton

Százévesnél is öregebb gépeket állítottak ki a Borsod megyei Arnóton. A Népi Eszközök Parkja azt mutatja be, mivel művelték egykor a földet, és hogyan zajlottak a mindennapi mezőgazdasági munkák. A gyűjteményt egy helyi férfi ajánlotta fel a falunak, a település célja pedig az, hogy a turisták mellett az ott élő fiataloknak is kézzelfoghatóvá váljon a történelem egy darabja.