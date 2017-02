Török Gábor: Megzavarta a kormányt a Momentum

A politikai elemző szerint a Momentum Mozgalom jobb esélyekkel indul, mint az elmúlt évek ellenzéki mozgalmai.

A Momentum Mozgalom által összegyűjtött, az előzetes várakozásokat jóval meghaladó számú aláírás az olimpiáról szóló népszavazásról láthatóan megzavarta a kormányoldalt, az elmúlt napok egymásnak ellentmondó kormányzati megnyilatkozásai is erre utalnak - mondta Magyarország élőben című műsorunkban Török Gábor.

„Szerintem most van újdonság értéke a Momentum Mozgalomnak több okból is. Egyrészt azt látom, hogy ezek a fiatalok, akik most megjelentek, nem rendelkeznek azzal a túlzott idealizmussal, ami a korábbi politikába belépő szereplőket jellemezte. Sokkal inkább realisták a politika mindennapjait illetően, például nincs meg bennük, az az állandóan felmerülő idea, hogy nekik nem kell politikusnak lenniük, igen is, ha valaki politizálni akar, akkor politikussá kell válniuk, ez látható az ő megjelenésükben. Másrészt pedig úgy érzem, hogy a politikai pártokhoz való viszonyuk eltér a korábbitól. Ha kell, akkor használják őket nem már, hogy nekik nincs, rá szükségük nem érdekük akkor támadják őket” – véli az elemző.

