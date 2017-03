Török Gábor: A Fidesz adott egy rejtvényt a baloldalnak, melyet nem tud megoldani

Nagyon izgalmas lesz a 2018-as választás, érdemes lesz figyelni – mondja Török Gábor. Hogy harc, meg kampány, ezeket a fogalmakat olyan természetesnek kell vennünk a következő időszakban, mint hogy felkel a Nap, fogalmazott a politológus a Hír TV Egyenesen Kálmán Olgával című műsorában.

Sokan temetik már a 2018-as választásokat, mondván, hogy annak valódi politikai tétje már nem lesz, Török Gábor szerint azonban az előttünk álló egy évben történhetnek csak igazán olyan komoly dolgok, amelyek alapvetően befolyásolhatják, határozhatják meg a soron következő országgyűlési választások eredményét. Bár fontos, a választók mit gondolnak arról, hogy kire szavaznának két-három évvel a választások előtt, szerinte igazán választási szituációnak kell ahhoz lennie, hogy érdemben az ember elgondolkodjon azon, kire adja a voksát.

hirdetés

„Az hogy harc, meg kampány, ezeket a szavakat olyan természetesnek kell vennünk a következő időszakban, mint hogy felkel a Nap, vagy lenyugszik…”

Török Gábor szerint a Fidesz régóta elsősorban a saját választói célközönségéhez beszél, ez a 2-2,5 millió ember pedig a kormány „harcoló politikájára” van kondicionálva, így ők a választásokig nem fognak ebbe belefásulni. Bár a 2013-as rezsicsökkentéshez hasonló „csodafegyvere” már nincs, viszont vannak jól felépített témái, így a Brüsszel elleni harc, a nemzeti szuverenitás kérdése, az antikommunizmus, a multikkal szembeni erőteljes fellépés, amelyeket a szimpatizánsaik értik és rezonálnak rájuk. „Minden fronton küzdeni, harcolni, támadni és érdekeket védeni kell, erről szól hét éve a Fidesz politikája” – emelte ki.

Fontos tudni, szögezte le, hogy a nagyobbik kormányzópárt választóközönségének hosszú ideje és tudatosan felépített gondolatmankói vannak, amelyeket a Fidesztől kapott, és professzionális módon monitorozzák, hogy mely üzenetekre fogékony még a tömeg. Javuló gazdasági eredményekről, vagy életszínvonal-politikáról is beszélhetnének, de ez – Török Gábor szerint – már kétségesebb a választói megítélésben.

Magyar, megvédjük!

„Amiben a választói egyetértenek, az az, hogy a Fidesz megvédte az országot, hogy a Fidesz harcol Brüsszel ellen, hogy a Fidesz a multinacionális érdekekkel szemben megvédi a magyar érdekeket, ha kell leveteti a vörös csillagot a Heinekenről, és ezen lehet mosolyogni, meg azt gondolni, hogy ezer sebből vérzik logikailag vagy racionálisan, de működik” – fogalmazott.

A különféle felmérések azt mutatják: a választók fele szeretné a kormány hatalmon maradását és nagyjából ugyanennyien, hogy a kormány bukjon meg, és a helyére más kerüljön – Török Gábor szerint alapvetően utóbbiakhoz kell szólnia az ellenzéknek, és szerinte ebben az ügyben is vannak olyan hívószavak, amelyeket el tud mondani az ellenzék, a kérdés csak az, hogy ezt következetesen, stratégiába illeszkedően teszik-e.

Például, amit most látunk a szocialista pártnál, hogy fizessenek a gazdagok, úgy érzem, most sokan ironizálnak, azt gondolom, hogy értékalapon vagy normatív alapon bizonyára lehet is, különösen egy konzervatívnak vagy liberálisnak ezzel kapcsolatban ellenvéleménye, kritikája, de ez úgy látszik, hogy egy tudatos, egyirányú politikai kampány. Az első szerintem amúgy, amit hét éve a szocialista párttól lehetett látni. Valami, ami ki van gondolva, látszik, hogy ki a szavazóközönsége, látszik, hogy milyen célt akarnak elérni vele… hatásos lehet – tette hozzá.

Egymást lövik, ott ahol tudják.

Török Gábor úgy látja, az ellenzéki pártok által elképzelt nyugati típusú előválasztás helyett egy „vadnyugati” előválasztás alakult ki, amely teljesen szervezetlen és egymás ellen harcoló.

„A Botka-féle stratégiának alapvetően az a mércéje, hogy tudja-e növelni az MSZP népszerűségét. (…) Őszre, ha a mostani 10-12 százalékról – a teljes népesség körében – fel tudna menni 15-20 százalékpontra, akkor egy új helyzetben kezdhetné meg a tárgyalásokat az ellenzéki pártokkal, ez a cél. Ha ezt nem tudják elérni, akkor nem jobb helyzetben van az ellenzék, hanem rosszabb helyzetben” – jegyezte meg.

A Fidesz adott egy rejtvényt a baloldalnak, melyet 5-6 éve nem tud megoldani.

Szerinte lesz egy pont azonban, ahol a baloldali ellenzéknek döntenie kell arról, hogy legalább az egyéni választókörzetekben lesz-e valamilyen visszalépés, akár közös jelöltállítás, de még a közös listaállítás is beleférne. De ez még nem dőlt el, tette hozzá. A mostani koncepció, amely szerint mindenki maga gyűjtöget, akár egymás kárára is, ez amúgy életképesebbnek látszik, mint a négy évvel korábbi – vélekedett.

A baloldal és a Jobbik egymás kárára erősödhet.

A Jobbik tavaly őszhöz képest lényegesen rosszabb helyzetben van – vélekedett Török Gábor, hozzátéve: miután a baloldal „életjeleket kezdett mutatni”, a Jobbik pedig elvesztette a témáját – letelepedési kötvény kivezetése –, azóta és jelenleg is döntően napirendi problémákkal küzdenek. „Egyszerűen nincsenek ügyei, melyekkel láthatóvá válna.” Ugyanakkor van egy komoly előnye a baloldallal szemben, nem kell a szövetségkötési harcait lefolytatni, és abban az esetben, ha a Botka-projekt összeomlik, akkor a Jobbik lényegesen jobb helyzetben várhatja az ellenzéki szavazók megnyeréséért indított politikai kampányát, mint akkor, ha a baloldal sikeres – emelte ki a politológus.

Vona Gáborék néppártosodása eleinte, 2015 tavaszáig erősödést hozott nekik, mára azonban alig állnak jobban, mint 2013 februárjában.

Tekintse meg a teljes interjút Török Gáborral:

hirdetés